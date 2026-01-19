開催決定！第5回「老舗フェスティバル2026」　人気企画 三井本館見学会チケット販売開始！

スターマーク株式会社https://shinisetsuhan.net/collections/shinisefes

日本全国の老舗の逸品を扱うECサイト「老舗通販.net」を運営するスターマーク株式会社（老舗フェスティバル実行委員会）が、日本が世界に誇るべき老舗の伝統技術や文化に触れて頂くイベント「老舗フェスティバル by agataJapan」を2026年10月3日に開催します。

昨年のダイジェスト動画YouTube：https://bit.ly/digest_2025_shinisefestival

1)人気企画!国の重要文化財「三井本館」特別見学会チケット販売開始

「三井本館」は、1929年（昭和4年）に竣工した、現存する最古のアメリカンタイプのオフィスビルです。見学会では、旧社長室、暖炉応接室の他、東洋一と言われる重さ50トンの大金庫などをガイドの解説と共に見学出来ます。毎年早期に満員となる人気企画です。※協力：三井住友信託銀行

2)クラウドファンディング開催中！老舗コラボと2026年開催を応援

老舗フェスティバルでは、「文化の交差点づくり」をテーマに掲げ、匠の技と伝統文化を今に伝える「老舗企業」の魅力に触れていただくきっかけづくりを行っています。その取り組みの一環として、伝統ある老舗の商品に新たな魅力を創造するコラボレーションを企画しました。

今年も引き続き、出展企業の中から、伝統×伝統、伝統×現代の様々な組み合わせで新しいプロダクトをローンチし、完成した商品は、弊社のagataJapanブランド・ITOKASHIレーベルより、クラウドファンディングのCAMPFIREでの先行予約やイベントでの販売を予定しています。

3)Signature&Something Specialに出会う”老舗・ご当地マルシェ”

「老舗・ご当地マルシェ」東京の3代100年以上続く店の集まりである「東都のれん会」をはじめ、全国の老舗の逸品や地域の特産品を取り揃えたテントが40以上並びます。出店団体の代表商品=Signatureと、この日だけの特別な逸品=Something Specialを体験・購入することが出来ます。

全国の酒蔵による飲み比べコーナーでは、選りすぐりの日本のお酒をお楽しみいただけます。日本酒・焼酎に加え、日本のクラフト酒を集めたコーナーには、ワインやクラフトジン、ビールなど、人気ブランドのお酒を楽しむことが出来ます。

老舗フェスティバル2026 by agataJapan 開催概要

日時： 2026年10月3日(土) 10:00-18:00（予定）

会場：福徳の森・仲通り周辺 東京都中央区日本橋室町2-5-10

内容：老舗・ご当地による小売・飲食・展示／伝統文化ワークショップ/全国各地の酒蔵や酒類メーカーによる日本のお酒の飲み比べと販売／クロスカルチャーパフォーマンス ほか

主催：老舗フェスティバル実行委員会

特別協力：東都のれん会

協力：江戸東京ブランド協会

参加企業・団体：東都のれん会(いせ辰、梅園、江戸屋、榮太樓總本鋪、大野屋總本店、亀戸 船橋屋、木村屋總本店、黒江屋、秋色庵 大坂家、新橋玉木屋、白木屋傳兵衛、総本家更科堀井、虎屋、竺仙、長命寺桜もち、豊島屋本店、日本橋さるや、日本橋弁松総本店、人形町志乃多寿司總本店、にんべん、梅花亭、榛原、羽二重団子、ホテル龍名館東京、MATSUZAKI SHOTEN、宮本卯之助商店、山本山 ふじヱ茶房、山本海苔店、やげん堀中島商店、吉徳、吉野屋商店、両国橋鳥安)、八木酒造部、滝澤酒造、八戸酒類、霧島酒造、萬年堂本店、八重泉酒造、Alembic金沢蒸留所、東京八王子蒸留所、光武酒造場、紅櫻蒸留所、徳島県そらの都(ふっかるコーラ/千年のかくれんぼ)、江本手袋、忌績、広重バームクーヘン、 ほか ※情報は随時更新してまいります

◆老舗通販.netについて

スターマーク株式会社が運営する日本の老舗通販.netでは、創業から100年を越える老舗の逸品をご紹介しています。実際に触れてはじめて感じる、伝統の技とこころ。それをひとりでも多くの方に体験して頂きたいと願っています。

◆スターマーク株式会社について

日本全国47都道府県と世界195ヶ国をつなぎ、文化交流することで相互理解を深め、平和な世界実現への貢献を会社のミッションとしています。

日本のよいものを世界へ 世界のよいものを日本へ

伝統のよいものを現代へ 現代のよいものを伝統へ

