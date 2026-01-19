ソニー生命の学資保険が「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」で1位に選ばれました！

ソニー生命保険株式会社

ソニー生命保険株式会社（代表取締役社長：高橋 薫、以下「当社」）の学資保険が「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」*1の学資保険部門において1位に選ばれましたのでお知らせします。

「たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞」は、株式会社ベネッセコーポレーション（代表取締役社長：岩瀬 大輔）が運営する妊娠・出産・育児ブランド「たまひよ」の雑誌の読者であるママ・パパ2,062名を対象に、ご自身やパートナーが妊娠・出産・育児生活の中で「実際に使ってよかった」と思う商品・サービスについてアンケートを実施し、回答結果をランキング形式で発表する企画です。

今回の受賞は、保険・金融のプロフェッショナルであり、一人ひとりのお客さまにあわせたオーダーメイドの保障の提案、点検・アドバイス、ご家族に最適な提案を行う当社のライフプランナーと、お子さまの進学プランやお客さまのニーズにあわせてお選びいただける充実した学資保険ラインナップが評価されたものと考えております。

たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞2026」*1学資保険部門において1位。

学資保険は、払い込んだ保険料より、多くの学資金を受け取れる貯蓄性商品です。当社の学資保険は2025年10月に保険料改定*2を行い、返戻率が向上するとともに、より割安な保険料でのご契約が可能となりました。

【お客さまの声】

・ソニー生命の学資保険は返戻率が良く、安心できる。

・担当ライフプランナーが親切にライフプランニングまで行ってくれた。

・受け取り年齢までのシミュレーションを対面で教えてくれて、設計プランに適切なアドバイスをもらえた

*1 2025年8月-9月調査／WEBメディア「たまひよ」掲載

たまひよ 赤ちゃんグッズ大賞：(https://st.benesse.ne.jp/babygoods_rank/)

*2 詳細は、2025年9月4日の当社ニュースリリースをご参照ください。

(https://www.sonylife.co.jp/company/news/2025/files/250904_gakushi.pdf)

これからも当社は、「お客さまの『生きがい』ある人生をお守りする」というビジョンの実現に向けて、お客さまの「人生の伴走者」として信頼を積み重ねながら、質の高いサービスを提供してまいります。

以上