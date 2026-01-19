【PIVOT出演】ベルフェイス代表の中島が「Salesforce×AIエージェント」について語る

ベルフェイス株式会社

Salesforce入力エージェント「bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)」の開発・販売を行うベルフェイス株式会社(本社：東京都港区)は、ビジネス映像メディア「PIVOT」にて、ベルフェイス代表の中島 一明が出演した動画を公開しました。

■動画概要

本番組では、「確実な顧客データで、Salesforceを活かしきる」をテーマに、Salesforce導入企業で長年課題となりやすい“商談後の入力負荷”や“入力品質のばらつき”が、営業活動に与える影響を整理。さらに、商談会話から必要項目を抽出し、Salesforce入力を自動化する『bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）』の考え方と活用法を紹介します。

Salesforceを導入しても「現場が入力しない／入力内容が揃わない」という壁により、案件管理・レポーティング・引き継ぎ・育成に活用しきれない――。本番組では、こうした“入力ボトルネック”の構造をひも解き、商談後の「記憶頼りな入力」から脱却するアプローチとして、会話データをもとにSalesforceの各項目へ構造化入力する“入力エージェント”の考え方を解説します。

また、確実な顧客データが蓄積されることで、SalesforceのAIエージェント機能「Agentforce(エージェントフォース)」と連動した業務支援が進み、営業活動の生産性向上につながる可能性についても紹介します。

■番組概要

・番組名：ビジネス映像メディア PIVOT 「& questions」

・テーマ：「確実な顧客データで、Salesforceを活かしきる」

・出演者：ベルフェイス株式会社 代表 中島 一明

動画を視聴する :https://www.youtube.com/watch?v=EZNIyjRcmoA■出演者プロフィール

ベルフェイス株式会社 代表 中島 一明（なかじま かずあき）

1985年生まれ、福岡県出身。起業家を志し高校を3か月で中退後、15歳で土木会社に就職し、貯めた資金で世界一周の旅をしながら200のビジネスプランを作成。2007年、21歳で一社目を起業し、各県の中小企業経営者を動画で紹介する広告メディア「社長 .tv」を全国展開。2015年に同社を退任後、ベルフェイス株式会社を設立。オンライン営業ツール「bellFace」を開発し、当時日本では一般的でなかった「インサイドセールス」を啓蒙しながら事業を急拡大させたが、2020年のコロナ禍で経営危機に直面。金融領域へのピボットに成功し、数年で同業界シェアNo.1を獲得。2024年から生成AIを活用したSalesforce入力エージェント『bellSalesAI』をリリース。

■番組内で紹介する主な取り組み

・bellSalesAI（ベルセールスエーアイ）

：商談中の会話から、Salesforceに記録したい項目を自動抽出し、データを構造化。議事録の要約にとどまらず、必要項目へ振り分け、商談終了と同時にSalesforce入力を完了させることを目指します。

・「エージェント娘。」シリーズ（デモ紹介）

：役割特化型のAIエージェントとして、顧客データから商談情報・提案内容をまとめる「Rogumi（ログみ）-Log Analytics Agent-」、営業育成を支援する「Buruko（ブルこ）-Sales Enablement Agent-」などを紹介します。

■bellSalesAI(ベルセールスエーアイ)について

bellSalesAIは、営業担当者の商談情報をAIが自動で抽出・構造化し、Salesforce入力を効率化するサービスです。特徴は以下の通りです。

1. Salesforce入力効率化に特化：AIが商談会話から必要項目を自動抽出

2. 圧倒的な使いやすさ：対面はスマホアプリ、Web商談はPCアプリで簡単操作

3. 高精度な要約・抽出：独自AIが情報抽出・構造化を高精度で実施

■ベルフェイス 会社概要

bellSalesAIのお問合せはこちら :https://bsai.bellface.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=20260119_pivot_release&utm_content=contact_button

商号 ： ベルフェイス株式会社

所在地 ： 東京都港区新橋6-13-10 PMO新橋9F

代表者 ： 代表取締役 中島 一明

設立 ： 2015年4月27日

資本金 ： 9,015百万円(資本準備金含む)

事業内容 ： Salesforce入力エージェント「bellSalesAI」の開発・販売

ホームページ ：https://bsai.bellface.co.jp/