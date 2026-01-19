glam株式会社

高級会員制飲食店グループを展開するGLAM（本社：東京都港区）は、完全招待制ビジネスカンファレンス「WEB300 Conference」にスポンサーとして参画することをお知らせいたします。

WEB300 Conferenceは、各業界の経営層や第一人者、ならびに政界のリーダーが一堂に会し、デジタル時代における事業創造と新たな成長戦略を探求する招待制カンファレンスです。本質的な対話を通じて、未来への新たなインサイトを獲得する場として開催されています。

（公式サイト：https://web300-community.com/Conference）

企業理念との親和性

GLAMグループは、単なる飲食店ではなく。「会員であること自体が価値となるブランド」を掲げ、完全会員制という形を通じて、体験の質と関係性の深化を重視したブランド運営を行ってまいりました。

飲食の枠を超え、人と人、思想とビジネスが交差する場の創出を目指す姿勢は、WEB300 Conferenceが掲げる理念と高い親和性を有しています。

今回のスポンサー参画は、次世代のビジネスやカルチャーを牽引するリーダー層が集う場を支援するとともに、GLAMグループとしても、知性・ラグジュアリー・コミュニティが融合する新たな価値創造に貢献する取り組みの一環です。

GLAMグループは今後も、規模の拡大ではなく、体験の質と思想の共有を重視し、ラグジュアリーとビジネスが交差する領域において、価値ある機会と場を提供し続けてまいります。