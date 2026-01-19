国公立大学 後期試験受験者への特別支援プランで新千歳空港は受験生を応援します！

株式会社碧雲堂ホテル＆リゾート

新千歳空港を運営する北海道エアポート株式会社と新千歳空港直結ホテルを運営する株式会社碧雲堂ホテル＆リゾートは、空港内のプレミアムホテルであるポルトムインターナショナル北海道において、国公立大学後期試験の宿泊施設確保が困難な受験生に向けた特別支援プランを販売いたします。

本プランは遠方から受験に来る皆さまや同行者の皆さまが、安心して受験に臨めるよう支援するもので、特別価格にて65室を提供いたします。

概要

ポルトムインターナショナル北海道は、約200室のラグジュアリークラスのホテルとして国内外のお客様にご利用いただいております。今回、国公立大学後期試験の日程で道央圏の宿泊先が不足するという事態を受け、遠方からの受験生の宿泊施設確保を目的に、特別価格で通常のサービスに今回限定の特典を加え、特別支援プランとしてご提供するものです。

受験前日にご宿泊いただくプランと、試験後にご宿泊いただくプランの2種類をご用意しています。

【3月11日宿泊】1泊朝食付き受験生応援プラン

国公立大学後期試験を翌日に控えた受験生の皆さまが、落ち着いた環境で試験当日を迎えられるよう設計した宿泊プランです。

移動中や試験後にもお召し上がりいただけるランチボックスと、気持ちを和らげる応援スイーツをご用意し、体調管理と集中力の維持をサポートいたします。

また、受験当日はホテルスタッフがホテルからJR新千歳空港駅まで徒歩（ホテルより約10分）でご一緒いたします。

初めての場所でも安心してご出発いただけるよう、万全の体制でお手伝いいたします。

＜プラン内容＞- 朝食付（ブッフェ）※通常6:00からの朝食を特別に5:30よりオープンいたします。- ランチボックス（サンドイッチ）※ご出発時にお渡しいたします。- ハッピーフライトカフェ タリーズコーヒー利用券。- 応援スイーツ 2点 └試験前夜渡し → １.ラベンダー蜂蜜マドレーヌ（安眠＆緊張緩和） ※お部屋にご用意いたします。 └ 試験当日渡し → ２.ナッツ入りチョコレートフィナンシェ （ナッツ由来の良質な脂質とカカオのポリフェノールで集中力をサポート） ※ランチBOXと一緒にお渡しいたします。＜ご宿泊料金＞

通常料金：1名 34,700円 ／ 2名 43,400円（税サ込）のところ

特別料金：1名 10,000円 ／ 2名 20,000円（税サ込）

※キャンセル料：前日まで無料

＜提供室数＞

50室限定（特別支援プラン）

＜ご利用条件＞

・3月12日に国公立大学の入学試験を受験される方。

※チェックイン時に受験票を確認させていただきます。

【3月12日宿泊】1泊朝食付き受験生お疲れ様プラン

国公立大学後期試験を終えた受験生の皆さまが、試験後にそのまま空港直結ホテルにご宿泊いただき、

移動の負担なく、ゆっくりと身体を休めていただけるよう設計した宿泊プランです。

お寛ぎいただける客室と、ホテル特製のスイーツをご用意し、無事に入学試験を終えられた受験生の皆さまへのご褒美としてご利用いただけるよう企画いたしました。

＜プラン内容＞- 朝食付（ブッフェ）6時よりオープン- お疲れ様スイーツ（洋）提供→ご褒美なめらかプリン（北海道ミルクのコクとなめらかな口当たりで緊張をほどくご褒美スイーツ）※お部屋の冷蔵庫へご用意いたします。- ハッピーフライトカフェ タリーズコーヒー利用券＜ご宿泊料金＞

通常料金：1名 34,700円 ／ 2名 43,400円（税サ込）のところ

特別料金：1名 15,000円 ／ 2名 30,000円（税サ込）

※キャンセル料：前日まで無料

＜提供客室＞

15室限定（特別支援プラン）

＜ご利用条件＞

・3月12日に国公立大学の入学試験を受験される方。

※チェックイン時に受験票を確認させていただきます。

客室について

本プランでは、スーペリアルーム（43平方メートル ）をご用意しています。スタンダードタイプの客室でありながら、43平方メートル のゆとりある広さがあり、試験前後も落ち着いてお過ごしいただける空間です。

ベッドには、スランバーランド社製プレジデントスイートマットレス を採用しており、長時間の移動後や試験前夜でも、ゆっくりと快適な眠りにつくことができます。

朝食について

本プランでは、ポルトム自慢の朝食をブッフェ形式にてご提供いたします。

受験当日の朝も余裕をもってお過ごしいただけるよう、朝食の提供時間を通常より早め、5時30分からご利用いただけます（通常 6時00分～）。

早朝のご出発でも、空港内で朝食を探す必要がなく、落ち着いた環境で朝食をお召し上がりいただけます。

ご予約・プラン詳細について

本プランの詳細およびご予約は、ポルトムインターナショナル北海道 公式予約サイトより承っております。

各プランの内容や空室状況については、下記URLよりご確認ください。

3月11日限定｜受験生応援宿泊プラン :https://www.489pro-x.com/ja/s/pih/search/?plans=333&show=plan

3月12日限定｜試験お疲れさま宿泊プラン :https://www.489pro-x.com/ja/s/pih/search/?plans=334&show=plan＜本件に関するお問い合わせ＞

〇報道の方のお問い合わせ

先北海道エアポート(株)総務・人事部広報課

0123-46-2990 (代表)

〇お客様のお問い合わせ

ポルトムインターナショナル北海道

0123-45-6012

ポルトム インターナショナル 北海道について

「旅に出逢いと彩りを」をコンセプトに、2020年、新千歳空港国際線旅客ターミナルに開業。

空港直結という利便性のなか、北海道旅行の始まりや締めくくりに、静謐で上質な時間をお届けしています。

「滞在する美術館」として和のアートが随所に配され、全客室には「北斎漫画」の木版画を展示。

さらに、本格的な茶室「清風庵」では点前によるおもてなしもご体験いただけます。

公式HP：https://www.portom.jp/jp

会社概要

株式会社碧雲堂ホテル＆リゾート

所在地：北海道千歳市美々 新千歳空港国際線旅客ターミナルビル内

事業内容：ホテル運営

ホテル名：ポルトムインターナショナル北海道