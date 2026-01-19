伊藤忠エネクス株式会社

伊藤忠エネクス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：田畑信幸、以下「当社」）は、このたび、ワールドネット株式会社（本社：北海道札幌市、代表取締役：成田修朗、以下「ワールドネット社」）と業務提携契約を締結するとともに、SBI地域事業承継投資株式会社が運営する事業承継ファンド（SBI地域事業承継投資2号投資事業有限責任組合、以下「本ファンド」）が保有するワールドネット社株式の一部を譲り受け、ワールドネット社へ資本参画したことをお知らせいたします。

ワールドネット社は1988年に設立され、現在は北海道を中心に、全国22拠点（うち直営13拠点、FC9拠点）で法人向けの代車用レンタカー事業と、個人向けの観光用レンタカー事業を展開しております。数千台の車両を保有し、常に新しく高品質な車両の提供と、利用者の目線に立ったサービスを追求することにより、多くのお客様および取引先の皆様から高い評価を得ております。

今回の業務提携および資本参画により、ワールドネット社が長年培ってきた地域密着型の強固なネットワーク、レンタカー事業における運営力と、当社グループが有する多種多様な顧客基盤、エネルギー・モビリティ領域における知見・経営資源を掛け合わせ、多面的な事業シナジーの創出を図り、両社のさらなる成長と企業価値向上に取り組んでまいります。

当社は、ワールドネット社とのパートナーシップを通じ、モビリティ関連サービスの高度化、業務関連プロセスの効率化を推進するとともに、電力関連サービスや再生可能エネルギー、EV(電気自動車)等の利活用を組み合わせた事業展開の拡充を図り、全国のお客様へより高い利便性と付加価値を提供できる体制の強化を進めます。引き続き、当社グループは、エネルギー事業の強みを活かしつつ、中長期的な視点で新たな収益基盤の確立、事業モデルの変革を進め、持続的な競争力の向上と成長戦略の着実な実行につなげてまいります。

ワールドネット社の概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/52192/table/70_1_5542e97dbc627e11c5f323528a330c06.jpg?v=202601190421 ]

本業務提携の内容

１. DX推進および業務効率化を目的としたシステム・ノウハウの相互活用

２. 顧客基盤・法人ネットワーク・運営ノウハウの連携による事業領域の拡大

３. 無人貸出機能や価格最適化に対応した高機能システムの共同開発・展開

４. 非対面ニーズを見据えた店舗運営モデル、サービスの高度化(無人化、省人省力化等)

５. 電力・EV関連サービスの事業導入、展開による新たな収益機会の創出

６. フランチャイズ展開における機能最適化、運営体制の強化