【ホテルオークラ福岡】一夜限りの『静寂と炎のバレンタインディナー』を2月14日に提供

ホテルオークラ福岡（福岡市博多区 代表取締役社長 杉山 良太）のフレンチレストラン ル・シャンドールでは、『静寂と炎のバレンタインディナー』を2026年2月14日（土）の1日限定で提供します。

『静寂と炎のバレンタインディナー』イメージ

本ディナーは、バレンタインの特別な一夜をお過ごしいただくためにご用意した限定コースです。

キャンドルの灯りが揺らめく幻想的な空間の中、シェフが紡ぐ全6品のフランス料理をお楽しみいただけます。

前菜には、ノルウェーサーモンの瞬間燻製をご用意。立ちのぼる燻香が食欲をそそり、じゃがいものブリニとオシェトラキャビアを添え、フランス料理の王道を踏まえた、格調ある一皿です。また、スープには、オークラ伝統のダブルコンソメに、芳醇なシェリーとカシスの香りを重ねた特別な一品をご堪能いただけます。メインには、柔らかく火入れした仔牛フィレ肉のポワレに、鴨フォアグラのコクとモリーユ茸の高貴な香りを生かしたア・ラ・クレームを合わせた、贅沢な一品が登場します。

デザートには、炎の演出が楽しめる「ミックスベリーのジュビレ」をご用意。熟練のサービススタッフが目の前でフランベし、炎が描く華やかな演出とともに、バレンタインの夜にふさわしい余韻をお届けします。

キャンドルの柔らかな灯りに包まれたフレンチレストラン ル・シャンドールで、一夜限定の特別なコースとともに、大切な方と思い出に残るひとときをお過ごしください。

ダブルコンソメスープ シェリーとカシスの香りミックスベリーのジュビレ メートル・ド・テルによる 華やかなフランベ

【『静寂と炎のバレンタインディナー』提供概要】

提供日：2026年2月14日（土）※要予約

提供時間：ディナー 18:00～

提供場所：フレンチレストラン ル・シャンドール（ホテルオークラ福岡 地下1階）

料金：1名様 17,000円（サービス料・消費税込）

メニュー：

・アミューズブッシュ

・ノルウェーサーモンの瞬間燻製 じゃがいものブリニとオシェトラキャビア

・ダブルコンソメスープ シェリーとカシスの香り

・北海道産帆立貝のポワレの香草パン粉焼き レモン香るクリームソース

・仔牛フィレ肉のポワレ 鴨フォアグラとモリーユ茸のア・ラ・クレーム

・ミックスベリーのジュビレ メートル・ド・テルによる華やかなフランベ

・有機コーヒーとフランス小菓子

ご予約・お問い合わせ：レストラン予約課 TEL.092-262-1176（10:00～18:00）

フレンチレストラン ル・シャンドール内観

【フレンチレストラン ル・シャンドール】

九州の豊かな土壌を連想させる店内のゴールドを基調としたインテリアから、金色の（d’Or）畑（Champ）と名付け、その豊穣な土地で育った素材を中心に、新たな発想で創るモダンフレンチを提供しています。

営業時間：

金曜日 ディナー 17:30～21:00

土・日・祝日 ランチ 11:30～14:30／ディナー 17:00～21:00

＜完全予約制＞前日17時までに要予約 ※コースにより異なる

最終入店時間：ランチ13:00／ディナー19:00

定休日：月～木曜日（祝日の場合は営業）

ホテルオークラ福岡

1999年3月1日、歴史と新しさが息づく国際都市・福岡に開業。博多駅、天神、福岡空港にスムーズにアクセスできる地下鉄「中洲川端駅」に直結したロケーションで、観光やビジネスの拠点に最適です。



〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-2 博多リバレイン

TEL：092(262)1111(代)



＜アクセス＞

■福岡空港より地下鉄約10分

■JR博多駅より地下鉄約5分

「中洲川端」駅直結 （川端口の改札を出て6番出口）

公式サイト https://www.fuk.hotelokura.co.jp