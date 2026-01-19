【(株)ジェイアールサービスネット岡山】～2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店～
株式会社ジェイアールサービスネット岡山（本社：岡山市）は、2026年1月22日（木）から2月8日（日）までJR岡山駅・福山駅・尾道駅において2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店します。
１．2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア出店概要
（1） 2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店
【場所】
JR岡山駅さんすて岡山南館2階 さんすてテラス イベントスペース（ スターバックス横 ）
【営業期間】
2026年2月7日（土）～2026年2月8日（日）
【営業時間】
・2026年2月7日（土）11:00～18:00
・2026年2月8日（日）10:00～18:00
（2）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR岡山駅おみやげ街道桃太郎店
【場所】
JR岡山駅 おみやげ街道桃太郎 店舗内（ JR岡山駅 新幹線改札内 ）
【営業期間】
2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）
【営業時間】
7:00～21:00
※改札内入場には、入場券または乗車券特急券が必要です。
（3）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ街道さんすて岡山店
【場所】
おみやげ街道さんすて岡山 店舗内（ JR岡山駅 さんすて岡山南館２F ）
【営業期間】
2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）
【営業時間】
7:00～23:00
（4）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ街道福山店
【場所】
おみやげ街道福山 店舗内（ JR福山駅 さんすて福山 ）
【営業期間】
2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）
【営業時間】6:10～21:00
（5）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア おみやげ街道尾道店
【場所】
おみやげ街道尾道 店舗内（ JR尾道駅構内 ）
【営業期間】
2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）
【営業時間】
8:00～21:00
※商品の数量に限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。
※一部の商品については、お一人様1個の販売制限を設けさせていただきます。
最新の情報及び詳細は、株式会社ジェイアールサービスネット岡山のホームページをご確認ください。
https://sn-okayama.co.jp/
(C)Expo 2025