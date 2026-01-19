【(株)ジェイアールサービスネット岡山】～2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店～

西日本旅客鉄道株式会社

　株式会社ジェイアールサービスネット岡山（本社：岡山市）は、2026年1月22日（木）から2月8日（日）までJR岡山駅・福山駅・尾道駅において2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアを出店します。




１．2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア出店概要

（1） 2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストアJR岡山駅さんすて岡山店


【場所】


JR岡山駅さんすて岡山南館2階　さんすてテラス イベントスペース（ スターバックス横 ）


【営業期間】


2026年2月7日（土）～2026年2月8日（日）


【営業時間】


・2026年2月7日（土）11:00～18:00


・2026年2月8日（日）10:00～18:00




（2）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア JR岡山駅おみやげ街道桃太郎店


【場所】


JR岡山駅　おみやげ街道桃太郎　店舗内（ JR岡山駅　新幹線改札内 ）


【営業期間】


2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）


【営業時間】


7:00～21:00


※改札内入場には、入場券または乗車券特急券が必要です。




（3）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア　おみやげ街道さんすて岡山店


【場所】


おみやげ街道さんすて岡山　店舗内（ JR岡山駅　さんすて岡山南館２F ）


【営業期間】


2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）


【営業時間】


7:00～23:00




（4）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア　おみやげ街道福山店


【場所】


おみやげ街道福山　店舗内（ JR福山駅　さんすて福山 ）


【営業期間】


2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）


【営業時間】6:10～21:00




（5）2025大阪・関西万博オフィシャルポップアップストア　おみやげ街道尾道店


【場所】


おみやげ街道尾道　店舗内（ JR尾道駅構内 ）


【営業期間】


2026年1月22日（木）～2026年2月8日（日）


【営業時間】


8:00～21:00




※商品の数量に限りがあります。売り切れの際はご容赦ください。


※一部の商品については、お一人様1個の販売制限を設けさせていただきます。




最新の情報及び詳細は、株式会社ジェイアールサービスネット岡山のホームページをご確認ください。


https://sn-okayama.co.jp/




