近鉄四日市駅から徒歩約6分、三重県2棟目のドーミーインが誕生！『ドーミーイン四日市』 2026年3月17日(火)プレオープン

全国にビジネスホテル 「ドーミーイン」やリゾートホテル「共立リゾート」を運営する株式会社共立メンテナンス（以下、共立メンテナンス／代表取締役社長：中村 幸治／本社：東京都千代田区）は、2026年3月17日(火)のプレオープンに先がけて、2026年1月19日（月）より『天然温泉 緋衣(ひごろも)の湯 ドーミーイン四日市』の公式サイトにて先行予約受付を開始いたしました。

『ドーミーイン四日市』公式WEBサイト： https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/yokkaichi/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/hotels/yokkaichi/?utm_source=20260119_release_prtimes_yokkaichi&utm_medium=20260119_release_prtimes_yokkaichi&utm_campaign=20260119_release_prtimes_yokkaichi)

『天然温泉 緋衣の湯 ドーミーイン四日市』の特長

・ドーミーイン津に続いて、三重県で2棟目の出店

・天然温泉大浴場や高温ドライサウナ（オートロウリュ）、水風呂を完備

・朝食は旬の食材を使った小鉢横丁やご当地料理「四日市とんてき」をはじめ、約50種類の和洋バイキングをご提供

■充実の館内施設とサービス

館内には、天然温泉大浴場を完備。高温ドライサウナにはオートロウリュを導入し、外気浴スペースとともに快適なサウナタイムをお楽しみいただけます。湯上がりには、「アイス」や「乳酸菌飲料」の無料サービス、夜には名物のあっさり醤油ラーメン「夜鳴きそば」もご用意しております。

■観光・ビジネスの拠点に最適な好立地

近鉄四日市駅より徒歩約6分。工場夜景の聖地として知られる「四日市港ポートビル うみてらす14」や、四日市市の歴史を学べる「四日市市立博物館」などへのアクセスも良く、ビジネスだけでなくレジャーの拠点としても最適です。

■地域への想いを込めた湯号「緋衣（ひごろも）の湯」

ドーミーイン四日市の湯号「緋衣の湯」は、社内公募により決定いたしました。四日市市の市花である「サルビア」の和名「緋衣草（ひごろもそう）」から着想を得ており、サルビアの花言葉の一つである「家族愛」というメッセージを込めています。 「お客様にとって、我が家のように心からくつろげる場所でありたい」――そんな想いを、この湯号に託しました。

【施設概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30012/table/421_1_8a74a92f82adaab946a66b6c21c6a091.jpg?v=202601190421 ]

＜ドーミーインとは＞

寮事業のノウハウから続く我が家の寛ぎと快適性を備えたビジネスホテルチェーン。「快適に、シンプルに、“住むホテル”」をコンセプトに、スタンダードなビジネスホテルや和風プレミアムブランド「御宿 野乃」などを展開。ドーミーイン四日市を含み国内99棟、海外2棟、計101棟展開。

https://dormy-hotels.com/dormyinn/(https://dormy-hotels.com/dormyinn/?utm_source=20260119_release_prtimes_dormyinn&utm_medium=20260119_release_prtimes_dormyinn&utm_campaign=20260119_release_prtimes_dormyinn)

＜共立メンテナンスとは＞

共立メンテナンスは 1979年に設立し、企業の給食受託業務から事業を開始しました。学生寮・社員寮「ドーミー」を運営する寮事業、ビジネスホテル「ドーミーイン」・リゾートホテル「共立リゾート」を運営するホテル事業、高齢者向け住宅「ドーミーシニア」を運営するシニアライフ事業を展開しています。食・住・癒のサービスを通して社会の発展に貢献してまいります。

https://www.kyoritsugroup.co.jp/(https://www.kyoritsugroup.co.jp/?utm_source=20260119_release_prtimes_kyoritsu&utm_medium=20260119_release_prtimes_kyoritsu&utm_campaign=20260119_release_prtimes_kyoritsu)