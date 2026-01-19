「Performance Learning Summit 2026」開催中！パーソルキャリア・アステラス製薬などアワード受賞企業が登壇

ユームテクノロジージャパン株式会社

パフォーマンス向上を支援するAI活用学習プラットフォーム「UMU（ユーム）」を展開するユームテクノロジージャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：松田しゅう平）は、「Performance Learning Summit 2026」を、2026年1月13日（火）から2月10日（火）にかけてオンラインにて開催しております。本サミットでは、「Performance Learning Award 2025」を受賞した企業が登壇し、学習を企業の業績や経営インパクトに直結させた優れた取り組みを紹介いたします。

お申し込みはこちら :https://umujapan.co.jp/event/performance-learning-summit-2026/◼︎セミナー概要

「Performance Learning Summit 2026」は、企業の持続的成長を支える「成果につながる学び」の実践知を結集させたオンラインイベントです。本サミットの皮切りとして1月13日（火）に開催された日本航空株式会社様のセッションには、60名以上の方にご参加いただき、盛況のうちに終了いたしました。

人的資本経営が重視される現代において、学びは企業の競争優位性を確立するための重要な投資となっています。しかし、多くの企業が「研修を実施しても現場の行動が変わらない」「学習の効果が測定できない」といった課題を抱えています。

本サミットのテーマは「パフォーマンスラーニング」です。単なる知識の習得にとどまらず、パフォーマンス（成果）に結びつく学習をどのように設計し、運用しているのか。パーソルキャリア株式会社、アステラス製薬株式会社、トランスコスモス株式会社など、先進的な取り組みを行う企業の担当者が登壇し、その具体的な戦略と実践事例を語ります。

DX推進、人材育成、経営企画に携わる方々にとって、自社の学習文化を変革し、組織のパフォーマンスを最大化するためのヒントが得られる貴重な機会です。今後のセッションへぜひご参加ください。

お申し込みはこちら :https://umujapan.co.jp/event/performance-learning-summit-2026/◼︎対象者- 企業の経営者、人事・人材開発責任者の方- DX推進・経営企画・営業推進部門の方- 現場のパフォーマンス向上に課題をお持ちの方◼︎このような方におすすめ- 研修を実施しているが、現場の行動変容や成果につながっていないと感じる- 人的資本経営の具体的な実践事例を知りたい- AIやテクノロジーを活用した最新の人材育成トレンドを学びたい◼︎開催詳細- 開催日時：2026年1月13日（火）～ 2月10日（火）※各セッションの日時は下記プログラムをご参照ください。- 開催形式：オンライン（Zoom Webinar）※お申し込みいただいた方に参加リンクをお送りいたします。- 費用：無料- お申し込み：以下特設サイトよりお申し込みください。https://umujapan.co.jp/event/performance-learning-summit-2026/◼︎登壇企業・プログラム（一部抜粋）- 日本航空株式会社（終了）日時：2026年1月13日（火）15:00～16:00テーマ：旧来型教育からの一斉転換のポイントとデータ活用による管理業務効率化について※後日アーカイブ配信あり- 内外テック株式会社日時：2026年1月20日（火）15:00～16:00テーマ：半導体人材の創出を“人的資本投資”で実現するオンボーディングhttps://www.umu.co/event/performance-learning-summit-2026_naigaitec_umu/- アステラス製薬株式会社日時：2026年1月22日（木）15:00～16:00テーマ：顧客エンゲージメントモデルを核としたMRスキル変革https://www.umu.co/event/performance-learning-summit-2026_astellas_umu/- トランスコスモス株式会社日時：2026年1月29日（木）15:00～16:00テーマ：『事業所トレーナー研修』による価値創出https://www.umu.co/event/performance-learning-summit-2026_trans-cosmos_umu/- ヤマト運輸株式会社日時：2026年2月4日（水）12:00～13:00テーマ：「安全第一、営業第二」次世代へつなぐ持続可能な安全教育モデルhttps://umujapan.co.jp/event/performance-learning-summit-2026_yamato_umu/- パーソルキャリア株式会社日時：2026年2月5日（木）12:00～13:00テーマ：人とAIを互いに活かし合うラーニングデザインで実現する「自ら考え、行動する」人材育成https://www.umu.co/event/performance-learning-summit-2026_persol-career_umu/- 一般社団法人日本血液製剤機構日時：2026年2月10日（火）12:00～13:00テーマ：“アウトプットを促す文化の創造” 知識定着https://www.umu.co/event/performance-learning-summit-2026_jbpo_umu/

※各セッションの詳細やお申し込みは公式サイトをご確認ください。

https://umujapan.co.jp/event/performance-learning-summit-2026/

◼︎UMUについて

UMU（ユーム）は、2014年にシリコンバレーで誕生し、現在では世界203の国と地域で100万社以上、日本では28,000社以上に導入されているグローバルAIソリューションカンパニーです。AIを活用したオンライン学習プラットフォーム「UMU」を核に、学術的な根拠に基づいた実践型AIリテラシー学習プログラム「UMU AILIT（エーアイリット）」、プロンプト不要であらゆる業務を効率化する「UMU AI Tools」などの提供により、AI時代の企業や組織における学習文化の醸成とパフォーマンス向上を支援しています。従業員が自律的に学び、AIリテラシーを習得・活用することで業務を効率化し、より創造的で戦略的な仕事に集中できる時間や機会を創出。これにより、企業の人的資本の最大活用と加速度的な成長に貢献します。

サービスサイト：https://umujapan.co.jp/

◼︎会社概要

名称 ：ユームテクノロジージャパン株式会社

本社 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 JR新宿ミライナタワー 18階

代表者 ：代表取締役 松田 しゅう平

設立 ：2018年2月9日

事業内容：インターネットテクノロジーを利用した教育ラーニングプラットフォームの販売

URL ：https://umujapan.co.jp/