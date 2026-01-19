ミナト・アドバンスト・テクノロジーズ SC BUSINESS FAIR 2026で「WiCanvas」を展示

ミナトホールディングス株式会社

ミナトホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会長兼グループCEO：若山健彦、証券コード：6862）のグループ会社であるミナト・アドバンスト・テクノロジーズ株式会社(以下MAT)は、本年1月21日(水)からパシフィコ横浜で開催されるショッピングセンター業界唯一の商談展示会「SC BUSINESS FAIR 2026」に出展し、超薄型の次世代デジタルサイネージで新たな付加価値を提案します。

MATのブースでは、国内の複数店舗で導入が進んでいる超薄型サイネージ「WiCanvas」を展示します。WiCanvasは超薄型・軽量設計でありながら、4K高画質と広視野角による高い視認性を実現した、スタイリッシュな次世代型インテリアサイネージです。Wi-Fi通信で簡単に複数端末を一元管理できるため、季節やターゲットに合わせてリアルタイムで柔軟に空間を演出することができます。設置場所を選ばず、今までショッピングセンター内で運用が難しかった高所や混雑エリア、可動エリアなどを有効活用できるようになり、今後多くのショッピングセンターなどでの展開が見込まれます。

豊富なサイズを取り揃える「WiCanvas」のラインナップ

SC BUSINESS FAIRは、ショッピングセンター関係者が一堂に会する国内最大級の商談展示会です。期間中、MATのブースではWiCanvasの機能性を実感いただけるよう、さまざまな設置方法で展示を行います。

ミナトホールディングス株式会社は、これからもグループ各社の多様な技術を結集し、社会に価値ある製品やサービスを提供することで、社会に貢献してまいります。

＜「WiCanvas」の概要 ＞

１. 簡単な操作で高品質なコンテンツを配信できる次世代型インテリアサイネージ

２. 厚さ約13mmの超薄型

３. 32インチで5kg など業界最軽量を実現

➃ 屋内用モデルの「WiCanvas Indoor Series」に加え、屋外 屋外用のモデル

「WiCanvas Semi Outdoor / Outdoor Series」を展開

➄ 複数の種類・サイズを組み合わせたコンテンツを専用アプリから簡単に管理することが可能

公式サイト ：https://tss.minato.co.jp/wicanvas/

＜SC BUSINESS FAIR 2026の概要＞

「SC BUSINESS FAIR 2026」 はショッピングセンター（SC）関係者が一堂に会し、全国のSCディベロッパーやテナント、DX・テクノロジー系企業による出展およびSC関係者による講演を提供する商談展示会です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116037/table/40_1_2fdba104824d7321b214b9dd0b95f6e1.jpg?v=202601190421 ]