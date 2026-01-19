「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にてタンスのゲンが【最優秀賞】を受賞

タンスのゲン株式会社「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」にて【最優秀賞】を受賞

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は2026年1月15日 (木)、アマゾンジャパンが発表した「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」において、【最優秀賞】と【タイムセール賞】の2つの賞を受賞したことをお知らせします。

「Amazon.co.jp マーケットプレイスアワード2025」は、 Amazonの販売事業者の中から 、お客様満足度や売上、Amazonが提供する各種サービスの活用度 などの指標を基に、最優秀賞をはじめとする全8部門で選出されます。

【最優秀賞】受賞ロゴ

タンスのゲンが受賞した「最優秀賞」は、家電＆オフィス用品、ライフ＆レジャー、消費財、ファッションの4ジャンルにおいて、最も成功した販売事業者に贈られる賞、「タイムセール賞」は、Amazonで開催している「プライムデー」、「プライム感謝祭」、「ブラックフライデー」、「Amazon スマイルSALE」などのセールイベントにて、品揃え・売上などの観点で活躍した販売事業者に贈られる賞です。

タンスのゲン株式会社 代表取締役 橋爪裕和コメント

「昨年に続き最優秀賞を受賞することができ、大変光栄に思っております。

日頃より当店をご利用いただいているお客様をはじめ、関わっていただいた全ての方々のお陰です。

今後もより良い商品・サービスをお届け出来るように精進してまいります。」

タンスのゲン株式会社 代表取締役 橋爪裕和

「Amazon.co.jpマーケットプレイスアワード2025」についてはこちらをご覧ください。

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=206875745051)

◇販売情報

タンスのゲンはAmazonにて家具、インテリア、寝具、家電、ベビー用品など暮らしに関わる様々な製品を取り扱っております。

タンスのゲンの商品は下記URLからご確認いただけます。

https://www.amazon.co.jp/stores/page/F1688214-DFD5-46AB-9205-58A8293297D6

