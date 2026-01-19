元ブリジストンCFOの吉松加雄氏が登壇！ 　企業価値を上げるCFOの実践知を解説（参加費無料）

株式会社Goldratt Japan

Goldratt Japanは2026年2月12日、弊社主催で開催している無料セミナー「TOCクラブ」において、「企業価値を上げるCFOの実践知（『プロCFO 現場の教科書』出版記念）」と題した講演をオンラインで配信します。複数のグローバル企業において、経営と現場の両方を動かしながら企業価値向上を実現してきた吉松加雄氏が、CFO業務の“あり方”と“実践の極意”を解説します。

「企業価値を上げるCFOは、何を学び、どう実務に落とし込んでいるのか？」――その“再現可能な型”を、90分で体系的に持ち帰っていただく回を企画しました。今回、ご登壇いただくのは、ブリヂストン／日本電産／エスエス製薬などで、経営危機・環境変化（急速な円高、湾岸危機（1990-91）、リーマン・ショック、主力製品の急減速など）の局面において、経営と現場の両方を動かしながら企業価値向上を実現してきた、株式会社CFOサポート 代表取締役CEOの吉松加雄氏です。

講演では、2025年10月発売の新刊『プロCFO 現場の教科書』（中央経済社）の出版を記念し、東証や投資家から企業価値向上を求める声がますます高まる数々の難局において、「飛躍のための一番ピン」を数字で示して組織を動かすCFO業務の“あり方”と“実践の極意”をケースとともにお話しいただきます。

『プロCFO 現場の教科書』吉松 加雄 ／ 中央経済社



https://amzn.asia/d/erCn5sC

※本書は2025年10月直後に重版が決定し、2025年12月に第3刷となっています。

■当日扱う主なテーマ（予定）

・持続的な企業価値向上をリードするCFOの役割と“経営管理の型”

・数多くの会社で企業変革のV字回復で用いられた改革プロセス（ケース）

・現場と経営を動かす「科学的な収益構造分析」の進め方

・財務指標を“事業部門のKPIとして機能させる”設計と運用

・M&Aは「買って終わり」か、「買ってからが始まり」か（PMIの要点）

・プロフェッショナルCFO人財は社内で育成できるのか（育成の設計図）

吉松氏は、『ザ・ゴール』の世界でも中核となるスループット会計（“儲けの流れ”を可視化する会計）を、企業価値向上の実務へ統合してきた実践者でもあります。TOCが企業価値向上にどう貢献するかを、財務と現場の両面から学べる貴重な機会です。

■このような方におすすめ

・企業価値向上（ROIC／資本コスト／事業ポートフォリオ）を現場の実装まで落とし込みたい

経営層／CFO／経営企画

・業績回復や構造改革を、数字で推進できる「チェンジリーダー」を目指す方

・TOCのエッセンスを、財務・経営管理の意思決定へつなげたい方

吉松氏が「現役時代に欲しかったが、どこにもなかった」と語る本書の知見は、企業価値の向上に責任を持つ全てのリーダーにとって、明日からの判断基準と行動を一変させる「実践ガイド」となるはずです。 またとない機会です。ぜひお近くの方もお誘い合わせのうえ、ご参加ください。社内転送・チーム共有も歓迎です。

■開催要項

◆プロCFO吉松加雄氏登壇

企業価値を上げるCFOの実践知（『プロCFO 現場の教科書』出版記念）

日 時：2026年2月12日（木）18:30～20:00 (18:15から接続開始)

定 員：1000名

開催方法：オンラインツール「zoom」でライブ配信します

■お申し込み方法

ご参加いただく際は、事前のご登録をお願いします（無料）。下記のウェブサイトから、参加申し込みを行ってください。

URL： https://jp.goldrattgroup.jp/form/20260212_tocclub

※申し込み完了メールが届かない場合は、別フォルダーに振り分けられている可能性がありま

すので「info@tocclub.net」からのメールは受信できるように設定ください。

※参加方法については、前日と当日にお申込みのメール宛てにご案内致します。

■ゴールドラットグループについて

ゴールドラットグループは、世界で1000万人が読んだベストセラー『ザ・ゴール』の著者エリヤフ・ゴールドラット博士が母国のイスラエルで創業した企業グループです。同グループは全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」を活用して、お客様の経営改革を支援しています。日々進化するTOCの知識体系を駆使して、世界中のお客様にブレイクスルーをもたらしています。私たちは、ゴールドラット博士が提唱した「月曜日が楽しみな会社にしよう！」を合い言葉に企業活動を展開しています。

URL： https://www.goldratt.co.jp/

■TOCクラブについて

TOCクラブは、全体最適のマネジメント理論「TOC（制約理論）」に関連する最新情報・事例を発信することを目的として月に1～2回、平日の夕方に開催している無料セミナーです（オンライン/リアル）。企業のマネジメント層を中心に行政関係者や教育関係者など、さまざまな分野の方々に参加いただいています。世の中を良くしようという志のある方であれば、誰でも無料で参加いただけますので、ご興味のある方は以下のウェブサイトよりお申し込みください。

URL： https://www.tocclub.net/