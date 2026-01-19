自社キャラクター「ルミア」のスタンプ素材セットをリリース

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下ユーステラ）は、1月19日(月)より自社オリジナルキャラクターCCD-SOLCIEL［LUMIA］（以下、ルミア）をモチーフにしたスタンプイラスト素材セットの配布を開始したことをお知らせいたします。

本素材セットには、VRChat Boop機能や動画配信サービス等で使える「ルミアちゃん」のスタンプイラストが４８個収録されています。

DiscordのスタンプやYouTube・Twitchの配信画面上のコメント装飾、MisskeyやVoskeyでのリアクションなど幅広いプラットフォームでご活用いただけます。

さらにバーチャルSNSプラットフォームVRChatでの使用を想定したデザインも含まれており、ユーザーはVR空間内のBoop機能（スタンプ機能）においてルミアのイラストを表示することが可能です。

複数の表情やポーズのイラストが用意されており、バーチャル・リアル双方でルミアの多彩な表情を手軽に表現できます。

本素材セットにはPSDデータが同梱されており、髪色などルミアの見た目を自由に編集することができます。

これにより、ユーザー自身がルミアの3Dアバターをカスタマイズ（髪色変更や衣装変更など）した場合でも、スタンプイラストを自分のアバター仕様に合わせて調整して利用することが可能です。

たとえば、ルミア本体のアバターモデルでは髪色変更機能が備わっており、ユーザーごとに異なるカラーリングを楽しめます。

本素材のPSDではレイヤー分けされたイラストデータから簡単に色調整が行えるため、あなたオリジナルのルミアに沿ったスタンプ表現を実現できます。

本スタンプ素材は、収益化した配信や動画コンテンツでも安心してお使いいただけます。YouTubeやTwitchでのスーパーチャット対応配信、ならびに当社提供の音声合成ソフトを用いた動画制作の場面でも、本素材を用いてルミアの魅力的なリアクションを演出可能です。

今回リリースした「ルミア」スタンプ素材セットは、昨年末に発売したVRChat向け3Dモデル『ルミア』のキャラクターIP展開の一環として位置づけられるコンテンツです。

ユーステラでは、3Dアバター本体の提供だけでなく、そのキャラクターを軸とした関連コンテンツ（漫画、音声、グッズ等）の拡充に取り組んでいます。

スタンプ素材はファンやユーザーとのコミュニケーションをより豊かにするアイテムとして企画されており、バーチャルとリアルの両方で「ルミア」の世界観を共有できるツールとなっています。

今後もルミアをはじめとする自社キャラクターのIP価値向上を目的に、様々なコンテンツ展開を予定しております。

商品情報

【商品名】なんでも使える！改変可能なルミアちゃんVRスタンプx48個セット

【配布開始日】2026年1月19日（月）より好評配布中

【販売価格】1000円（税込）

【商品ページ】https://u-stella.booth.pm/items/7893552

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb