不登校オルタナティブスクールNIJINアカデミー、オーストラリア州立のオンライン公立校「Virtual School Victoria」と国際連携を開始

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（本社：東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する不登校オルタナティブスクール「NIJINアカデミー」は、オーストラリア・ビクトリア州教育省が運営する州立オンラインスクール Virtual School Victoria（以下、VSV） と、オンライン国際交流に関する連携を開始いたしました。

本連携は、2025年11月にNIJINアカデミーの関係者がVSVを訪問し、現地での視察・協議を行ったことを契機に実現したものです。本連携により、日本の不登校児童生徒が自宅から世界とつながり、多様な価値観に触れる新しい学びの場を創出します。

■ 連携の背景

2025年11月、NIJINアカデミーはVSVを訪問し、VSVが実践するオンライン学習の仕組みや生徒支援の在り方、国際交流の可能性について視察、意見交換を行いました。その中で、VSVが実践する「一人ひとりの背景に合わせた柔軟な学習設計」と、NIJINアカデミーが大切にする「対話・探究型学習」の理念が共鳴し、今回の国際交流連携が合意に至りました。

■ 視察で確認した「オンラインだからこそできる」交流の可能性

視察を経て、両校が掲げるオンライン教育の3つの共通項が明確になりました。

- 多様性： どんな環境にいる子も取り残さない、包摂的な教育環境。- 柔軟性： 個人の学習ペースと、集団での対話の最適なバランス。- 探究性： 教師の指導ではなく、生徒の「問い」から始まる学び。

NIJINアカデミーが国内で培った知見と、VSVがオーストラリアで築いた公立オンライン教育の仕組みを掛け合わせることで、国境を越えた新しい教育モデルを構築していくことが可能になります。

現地視察の様子はこちらから↓

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PvdjIufU5rI ]

■ 日本中の不登校の子どもたちに「世界」という選択肢を

本連携の目的は、グローバルな対話を通じて子どもたちが多様な視点に触れ、主体的に問いを立てる力を養うことにあります。今後はオンライン共同授業や学生間交流イベントを計画しており、国境を越えた学びの場を具体化してまいります。

不登校という状況を、社会との孤立ではなく、世界とつながる契機へと変える。 NIJINアカデミーは、オンライン教育の可能性を最大化し、日本における不登校支援の在り方を再定義してまいります。

■NIJINアカデミー校長（株式会社NIJIN 代表取締役） 星野達郎より

日本では不登校が社会からの断絶と捉えられがちですが、これからは違います。自宅にいながら世界と対話し、問いを立てる。そんな日常を通じて、不登校という経験が『世界を生き抜く武器』に変わる教育を、私たちが実現します。

■ Virtual School Victoria（VSV）について

Virtual School Victoriaは、オーストラリア・ビクトリア州教育省が運営する州立のオンラインスクールです。多様な学習ニーズを持つ生徒に対し、柔軟で質の高いオンライン教育を提供しています。

▶︎学校HP：https://www.vsv.vic.edu.au

■NIJINアカデミー とは

2023年9月に開校した不登校小中学生向けのオルタナティブスクールで、全国40以上の都道府県から約600名以上が入学している。「多層的な心理的安全性」「一流教師による対話的な授業」「子ども主体のプロジェクト」をカリキュラムの柱に、学校に行けないことが劣等感・罪悪感にならず、全ての子どもが希望を持てる未来を創る。学校に代わる学びの選択肢として、希望する生徒の9割※以上が在籍校の出席認定を獲得。※2025年12月現在

▶学校HP：https://www.nijin.co.jp/academy(https://www.nijin.co.jp/academy)

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。