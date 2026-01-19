なとりと人気アニメ「最強王図鑑」のコラボパッケージ商品が新登場！「 18本 ペンシルカルパス(R) 最強王図鑑パッケージ 」

株式会社なとり

株式会社なとり（本社：東京都北区、会長兼社長：名取三郎）は、「18本 ペンシルカルパス(R) 最強王図鑑コラボパッケージ」を2月上旬より期間限定で新たに発売いたします。

■開発背景

パッケージデザイン全3種類 (C)Gakken/Sai-Kyo-Oh/TX

「18本ペンシルカルパス」は、2016年の発売以来、幅広いお客様にご好評をいただいています。大人のおつまみとしてだけでなく、「子どもを含む家族みんなのおやつ」として親しまれている点が、好調の要因のひとつです。

このたび、子どもを中心に圧倒的な人気を誇るアニメ「最強王図鑑」とのコラボレーションを、初めて実施いたします。

「最強王図鑑」は、迫力あるバトル設定による高いエンターテインメント性と、学びにつながる教育的要素を兼ね備え、親子で一緒に楽しめるコンテンツとして幅広い支持を集めています。

親子需要の拡大に取り組んできた「ペンシルカルパス」との親和性も高く、本コラボレーションを通じて、さらなる需要喚起が期待されます。

「楽しそう！」「おいしそう！」と感じていただけるワクワク感をお届けすることで、毎日のおやつ時間を、より楽しく、より豊かなひとときとしてお楽しみいただければと考えています。

■商品特長

▹ワクワクする「最強王図鑑」パッケージ

子どもを中心としたファミリー層に人気のアニメ「最強王図鑑」をあしらった期間限定パッケージです。

個包装には、アニメに登場したキャラクターのイラストや必殺技などのメッセージをデザインし、

全28種類を展開しています。

▹子どものおやつにもピッタリ！

子どもも大人もおいしく食べられる、クセのない味わいに仕上げています。お酒のおつまみはもちろん、おやつにもピッタリな商品です。

▹ 1本ずつ個包装

1本ずつの個包装で、家族や友達とシェアするのにピッタリです。

■商品開発者コメント

Q.こだわりのポイントを教えてください

アニメ「最強王図鑑」の世界観やキャラクターの魅力を、最大限楽しんでいただけるようなデザインを意識して、パッケージを作成しました。

個包装デザインは全２８種類で、現在放送中の「最強王図鑑 ～The Ultimate Tournament～」に登場する、さまざまなキャラクターが描かれています。※1袋にすべてのデザインが入っているとは限りません。

また、個包装の内側には、それぞれのキャラクターの必殺技や、決めゼリフなどを記載しています。開けるたびに楽しめる仕掛けとして、家族や友達と一緒に盛り上がっていただけたら嬉しいです。

購入した瞬間から、開封する楽しさ、そして食べるときのワクワクまで、すべてのシーンで「楽しい！」が広がる商品を目指しました。

（製品企画担当）

■「最強王図鑑」について

個包装デザイン全28種類 (C)Gakken/Sai-Kyo-Oh/TX

「最強王図鑑」とは、最強の座をかけて、さまざまな生物がトーナメント形式のバトルを繰り広げる、株式会社Gakkenが発行の、シミュレーションバトル図鑑です。

2015年6月の発刊以来、部数は右肩上がりで推移しており、シリーズ累計発行部数は660万部を突破しています(2026年1月時点)。2025年4月からはアニメ「最強王図鑑 ～The Ultimate Tournament～」が放送されているほか、2026年1月23日からは劇場上映版の公開も予定されるなど、多角的なコンテンツ展開が行われており、小学生を中心に絶大な人気を誇っています。

