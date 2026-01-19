「二人の表現者が語る地元・高槻」

株式会社ポニーキャニオン

高槻市定住促進アンバサダー有華さん（左）とラジオパーソナリティー大抜卓人さん（右）

高槻市は、定住促進特設サイト「たかつきウェルカムサイト」に、シンガーソングライターで定住促進アンバサダーの有華さんのスペシャルインタビューを公開しました。

インタビュアーには、同じく高槻市で幼少時代を過ごしたラジオパーソナリティー・大抜卓人さんを迎え、有華さんが生まれてから26歳まで高槻で過ごした思い出や高槻から夢を広げてきた自身の歩み、定住促進プロモーション楽曲「ミラクル」に込めた思い、そして今だからこそ感じる高槻の魅力など、たっぷり語っていただきました。

インタビューページはこちら :https://www.city.takatsuki.osaka.jp/welcome/special-Interview定住促進プロモーション楽曲「ミラクル」 :https://www.city.takatsuki.osaka.jp/welcome/miracle/

【インタビュー動画も同時公開】

インタビューの様子を収録した動画もあわせて公開しています。

文面だけでは伝えきれない有華さんの豊かな表情や大抜卓人さんとの自然体トークもお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

動画は高槻市定住促進特設サイト「たかつきウェルカムサイト」のスペシャルインタビューページからご覧になれます。

「たかつきウェルカムサイト」 :https://www.city.takatsuki.osaka.jp/welcome/

有華さんプロフィール :https://columbia.jp/artist-info/yuka/

株式会社ポニーキャニオンは、令和７年度高槻市定住促進プロモーション業務の一環として、本件を企画・制作しています。