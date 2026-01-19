こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
アウディ、2025年に160万台を販売：力強い第4四半期で厳しい1年を締めくくる
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
電気自動車の販売台数が過去最高を記録：前年対比約36％増加
厳しい環境下にありながら、第4四半期の販売台数は前年同期比で増加
AUDI AGセールスおよびマーケティング担当取締役 マルコ シューベルト：「当社のプロダクトイニシアチブは本格的に稼働しており、販売実績にも徐々に反映されています」
（ドイツ本国発表資料）2026年1月16日、インゴルシュタット／ネッカーズルム：アウディは2025年に、世界中のお客様に160万台超の車両を販売しました。これは前年と比較して約3％の減少という結果ではありますが、9月以降のすべての月で前年同月比の増加を記録し、上昇傾向を示しています。受注状況はこの傾向を裏付けており、2025年の受注は2024年比で13％以上増加し、電動モデルの受注は約58％増加しました。電気自動車の販売台数は、2025年に過去最高となる22万3,000台超に達し、約36％の増加となりました。
「当社のプロダクトイニシアチブは本格的に走り出しており、販売実績にも徐々に反映されています。2025年は主に電動モデルで販売台数を増加することができました」と、AUDI AGセールスおよびマーケティング担当取締役 マルコ シューベルト（Marco Schubert）は述べています。「これは、Audi A6 e-tronやAudi Q6 e-tronといった電動モデルを、お客様が積極的に受け入れていることを示しています。私たちは2026年も、この好調な流れを継続していきたいと考えています。私たちの新たなコーポレート戦略、ディーラーとのパートナーシップ、そしてインターナショナルチームがあり、私たちはその実現に向けた万全な体制が整っています」。
ヨーロッパ、北米、中国における販売実績
アウディは2025年に、電気自動車22万3,000台以上（＋36％）を含む、160万台以上を販売しました。特に、2つの新しい電気自動車（EV）である Audi A6 e-tron（3万7,000台）とAudi Q6 e-tron（8万4,000台）が需要を大きく牽引しました。カナダ、ポーランド、トルコ、デンマークなどの市場では、過去最高の販売台数を達成しました。
Audi Sportは2025年に、ハイパフォーマンスモデルを約3万6,000台（−13％）を販売しました。この減少は、モデルチェンジに伴う影響によるものです。
ヨーロッパ（ドイツを除く）では、46万4,000台超を販売し、前年と同水準を維持しました。EVの販売台数は約11万3,000台と約40％増加し、世界的な好調傾向を継続しています。
ドイツ本国でも、アウディは堅調な成長を記録しました。20万6,000台超（＋4％）の販売のうち、約4万1,000台（＋89％）が電気自動車となりました。この増加は、新しい電動モデルがお客様から高い支持を得ていることを示しています。
北米では、20万2,000台超（−12％）を販売しました。そのうち約3万3,000台がEV（＋15％）で、過去最高を記録しました。カナダでは、3万7,000台超（＋11％）となり、過去最高の販売台数となりました。
中国では、厳しい競争環境が続く中、アウディは約61万8,000台（−5％）を販売し、主要競合の中でリーディングポジションを維持しました。中国市場向けのモデルイニシアチブは2026年も早いペースで進められ、Audi A6L、Audi A6L e-tron、Audi Q5L、そして AUDI E7X を含む主要モデルの導入が予定されています。
海外および新興市場では、販売台数を約13万4,000台まで伸ばし、約6％の増加を達成しました。電動モデルの販売は1万4,000台で26％の増加となりました。アルゼンチン（＋77％）、トルコ（＋28％）、エジプト（＋21％）が特に高い成長を示しました。
注記：2025年の財務数値については、2026年3月17日に開催される年次記者会見において発表されます。
