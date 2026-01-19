異世界戦略RPG『アウタープレーン』台北ゲームショウ2026に出展！グローバルユーザーとのコミュニケーション機会を拡大

Major Nine Co.,Ltd.

株式会社MAJOR9（代表取締役：朴成泰、以下 MAJOR9）は、VAGAMESが開発し、当社がグローバルサービスを展開する戦略RPG『アウタープレーン（OUTERPLANE）』が、2026年1月29日（木）から2月1日（日）まで台湾・台北で開催される「台北ゲームショウ2026（Taipei Game Show 2026）」に出展することを発表いたします。

「台北ゲームショウ2026」は、アジアを代表する大規模な国際ゲーム展示会で、世界各国のゲーム企業とユーザーが集まるグローバルイベントです。『アウタープレーン』は本イベントを通じて、台湾をはじめとするグローバルユーザーとの直接的な交流を深め、現地でのプレゼンス向上とコミュニケーション強化する方針です。

『アウタープレーン』台北ゲームショウ2026 出展概要

・ 期間：2026年1月29日（木）～ 2月1日（日）台北ゲームショウ2026イベント期間

・ 会場・ブース：台北南港展示センター 第1展示ホール4階、ブース番号M230

（単独ブース）

・ イベント内容：

o 人気キャラクターのコスプレモデルイベント

o 来場者限定グッズ配布など

o 来場者の参加意欲を高める多彩なイベントを実施

今回の出展を機に、MAJOR9はゲームサービスのさらなる強化に加え、グローバルサービスの拡大を本格的に推進します。台湾および海外ユーザーとの直接的な接点を増やし、オフライン会場で得られた貴重な意見を、今後のサービス運営に積極的に反映していく予定です。MAJOR9 ゲームパブリッシング事業部 イ・ドアム本部長は、「『アウタープレーン』は、国内ユーザーとの継続的な交流と同様に、グローバルファンと直接会って触れ合う機会を非常に大切にしています」とコメント。「台北ゲームショウを皮切りに、グローバルな舞台で『アウタープレーン』の魅力をより積極的に発信していきたい」と述べました。

また、MAJOR9は台北ゲームショウ出展に加え、すでに韓国でユーザー向けオフラインイベントを実施していて、2月末には日本ユーザー向けに大阪および東京でオフラインユーザーイベントを順次開催するなど、各国ユーザー様とのコミュニケーションを継続的に展開していきます。

『アウタープレーン』ゲームの最新情報は公式X(https://x.com/OP_TWT_JP)をフォローしてご確認いただけます。

https://x.com/OP_TWT_JP

株式会社MAJOR9について

株式会社MAJOR9は、2008年に音楽を中心としたエンターテインメント企業として設立され、制作システムの改善を通じて業界最高の音楽・エンターテインメントコンテンツ会社へと成長して来ました。現在は音楽、映像、公演、ゲームなど多様なコンテンツのIP制作・流通・マーケティング事業を展開し、真心が人々の心を動かすという理念のもとに、グローバルマルチエンターテインメント企業を目指しています。