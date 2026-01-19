【JPIセミナー】「地域共生社会を創る～病院DXから始まるまちの変革戦略」2月5日(木)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、社会医療法人石川記念会 HITO病院 DX推進室 CTO 人的資本経営推進室 室長 CHRO 脳神経外科部長 篠原 直樹 氏を招聘し、地域共生社会を創る～病院

DXから始まるまちの変革戦略について詳説いただくセミナーを開催します。

〔タイトル〕

理念とデジタルが融合する“人を真ん中にした”地域医療モデル

地域共生社会を創る～病院DXから始まるまちの変革戦略

～病院DXの社会実装 地域共生型まちづくり 理念経営とデジタル戦略～

〔開催日時〕

2026年02月05日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

社会医療法人石川記念会 HITO病院

DX推進室 CTO 人的資本経営推進室 室長 CHRO

脳神経外科部長

篠原 直樹 氏

〔講義概要〕

医療機関はもはや「治療の場」ではなく、「地域の未来を共創するプラットフォーム」へと進化が求められている。

本講演では、デジタル変革（DX）を単なる効率化ではなく、理念を起点とした地域共生社会の実現手段として再定義する。スマートフォン1人1台体制、Microsoft Teams・Copilot活用、地域事業者・行政・教育との連携など、現場発のDX実装プロセスを成功例・失敗例とともに紹介する。医療×まちづくりの融合によって「働きがい」「生きがい」「つながり」を再構築する戦略的実践を共有する。

〔講義項目〕

１. 病院DXの現実と課題

（１） 「業務効率化」から「社会変革」へのシフト

（２） DX導入初期の壁と現場の抵抗

（３） “道具から文化へ”--テクノロジーを根づかせるための組織設計

２. 理念経営とデジタル統合の実践

（１） 経営理念をDX戦略に接続する方法

（２） Copilot・Teamsを中核にしたネットワーク構築

（３） AI導入による「理解の同時性を高める」思考設計

３. 地域共生型まちづくりの挑戦

（１） 病院を「地域のハブ」とする官民連携モデル

（２） 医療×企業の共創プロジェクト実例（成功と失敗）

（３） “まちを診る”視点での健康・福祉の統合戦略

４. ケーススタディ：実践現場からの学び

（１） スマートフォン活用による医療連携の変革

（２） 医療人材確保と「働きがい」改革

（３） 地域DX推進における広報戦略

５. これからの病院リーダーに求められる視座

（１） デジタルリーダーシップの本質

（２） 理念×DX×共創による持続可能な医療経営

（３） 共感資本を軸としたまちづくりの未来

６. 関連質疑応答

７. 名刺交換・交流会

通常交流の難しい講師及び受講者間での名刺交換・交流会で人脈を広げ、事業拡大にお役立ていただいております。

〔受講方法〕

会場受講・ライブ配信・アーカイブ配信（2週間、何度でもご都合の良い時間にご視聴可）のいずれかからお選びいただけます。

〔受講料〕

1名：37,910円（税込）

2名以降：32,910円(社内・関連会社で同時お申し込みの場合)

※地方公共団体ご所属の方は、2名まで11,000円（税込）

但し、会場受講またはライブ配信受講限定。2名様の受講形態は同一でお願いいたします。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17634(https://www.jpi.co.jp/seminar/17634?utm_source=prtimes)

