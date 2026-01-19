話題のレシピ集『薬膳の作りおきおかず』が売行好調につき早くも重版決定！／主婦と生活社

旬の野菜を使った季節の作りおきを紹介

株式会社主婦と生活社主婦と生活社 定価1694円 ISBN978-4-391-16674-3

使う食材はおなじみのものばかり。難しい調理法もなく、いつもの料理と同様に作ることができます。それでいてそれぞれのレシピには著者・西岡さんならではの工夫があり、薬膳的な効能を摂り入れながら、新鮮なおいしさを味わうことができます。

各レシピにはわかりやすく「効能」を明記

薬膳においては食材それぞれにさまざまな効能がありますが、本書ではレシピごとに強く意識した効能を、平易な言葉で明記しました。体調に合わせてレシピを選ぶこともできますし、作りおきですから、作っておけばいつでも気軽に食べられます。

読みどころも盛りだくさん！

体系立てて中医学（薬膳）を学ぶのは大変ですが、本書を読めば薬膳の基本的な知識が身につきます。身構えることなく、気軽に臨んでみてください。季節別に日々の過ごし方の注意点なども、コラムでは書かれています。

著者・西岡麻央さんより

忙しくて忙しくて、くたくたに疲れているときこそ、しっかりと栄養のあるごはんを食べておきたい！ 多くの人がそう考えていると思いますが、しかし忙しくて疲れているからこそ、しっかりと栄養のあるごはんを作る余裕などあるわけがないのです。多くの現代人が陥りがちなこのジレンマに、では、どう立ち向かえばよいのかと考えたときに、「作りおき」はひとつの有効な解決策となるかもしれません。しかもそれが中医学の考えに基づく健康的な「薬膳の作りおきおかず」だったら？ これなら長年抱いてきたモヤモヤを解消できるかもしれない！ そうして作られたのが、この『薬膳の作りおきおかず』です。

私は、2016年に国際中医薬膳師の資格を取得し、料理の仕事をしていく中で、薬膳への理解を深めてきました。「薬膳」というと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそんなに難しいことはありません。たしかに本格的な薬膳は、私たちにはあまりなじみのない食材を使うこともありますが、本書のレシピは、いつものスーパーマーケットで購入するような、いつもの食材で問題ありません。忙しい日々の中でも作れるよう、材料も工程も極力シンプルにして、最大限においしく仕上がるよう、これまでの経験を活かしつつ、工夫を凝らしました。

まずは１品でもいいので作ってみてください。最初からたくさん作る必要はありません。少し余裕があるときに、「とりあえずなにか作ってみようかな」というくらいの感覚で、軽やかに考えてほしいのです。その１品さえあれば、あとは肉や魚をさっと焼くだけでも、食卓がぐんと豊かになります。作っておけば未来の自分が助かる。「作りおき」のありがたさを、あなたはそのとき実感できるはずです。

食べることは、毎日のことで、一生続くこと。だからこそ、体によいものを上手に取り入れていきたいものです。とはいえ薬膳には薬ほどの劇的な効果はありませんから、できるだけ長く続けてほしいと思います。続けることで少しずつ、無理なく、体調・体質を改善させることができるのが薬膳なんですよね。だからこそ本書は、「忙しくてもこれなら続けられる」と思ってもらえるようなレシピ集を目指しました。日々の生活に追われるみなさんが、心身ともに健やかであり続けられるよう、一年を通して本書を活用していただければと思います。（「はじめに」より）

西岡麻央（にしおか・まお）

野菜の料理家。国際中医薬膳師。薬膳を気軽に学べるオンラインサロン「雨のち晴れ」主宰。大学卒業後は航空会社で客室乗務員として勤務。不規則な生活に悩んでいたところ、休日に通っていた料理教室で、食べ物が心と体に与える影響力を痛感し、料理の道への転身を決意する。航空会社に4年間勤めたのち、料理研究家の井上絵美に師事し、エコールエミーズ・プロフェッショナルコースにてディプロマを取得。2016年には国際中医薬膳師の資格も取得し、薬膳のエッセンスを積極的に取り入れている。著書に『体を癒やす夏スープ』 （主婦と生活社）などがある。Instagram @maotomat

薬膳の作りおきおかず

西岡麻央・著

主婦と生活社・刊

定価1694円（本体1540円＋税）

2025年12月19日発売

ISBN978-4-391-16674-3

B5判 96ページ オールカラー