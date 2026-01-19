YUMEKI、日清食品株式会社「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」コラボキャンペーンに参加

WOWs

クリエイターの才能を事業化するエージェンシー、株式会社WOWs（本社：東京都渋谷区、代表取締役：李晟在、以下「WOWs」）所属のクリエイター YUMEKI が、日清食品株式会社が展開する「冷凍 完全メシ DELI」とのコラボレーション企画「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」に参加することをお知らせいたします。

本キャンペーンは、2026年1月19日よりスタートし、対象期間中に「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI 特別定期コース」をお申し込みいただいたお客さまの中から抽選で20名を、“YUMEKI”と話せる「オンラインミート&グリート」にご招待します。また、1回目のお届け時に「オリジナルポスター」(2枚) を、3回目のお届け時に「オリジナルアクリルキーホールダー」をもれなくプレゼントします。さらに、“YUMEKI”の「オリジナルフォトカード」(2枚) が付いた「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI オリジナルフォトカード付特別セット」を発売します。

“YUMEKI”とのコラボならではの特別な賞品がもらえるこの機会に、ぜひ「冷凍 完全メシ DELI」シリーズをお試しください。

なお、本キャンペーンは、株式会社SITUE※1が全体の企画設計およびプロデュースを担当し、キャンペーン施策におけるクリエイティブ制作を株式会社OZU※2と連携して進行しました。WOWsは、クリエイター周りの企画推進および出演を担い、各社と連携のうえ本施策を実施いたしました。

「完全メシ」は、「日本人の食事摂取基準」で設定されたビタミン・ミネラルなど33種類の栄養素※3とおいしさの完全なバランスを追求したブランドです。2022年5月の発売以来、シリーズ累計出荷数は5800万食を突破※4しております。

※1 株式会社SITUE 公式ホームページ

https://www.situe.inc/

※2 株式会社OZU 公式ホームページ

https://ozu-inc.com/

※3 「日本人の食事摂取基準」(2020年版) において日本人が摂取すべき量が定められたすべての栄養素。

※4 2022年5月30日～2025年12月31日の「完全メシ」シリーズ (冷凍食品を含む) の累計出荷数から算出 (日清食品株式会社調べ)。

■商品特長

「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI 特別定期コース」

“1週間に1回”“2週間に1回”“1カ月に1回”とお届けのサイクルを選べる「定期コース」です。「冷凍 完全メシ DELI」シリーズの中からお好みの商品を自由に組み合わせ、ご希望の数量 (5～20食) でご注文いただけます。

「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI 特別定期コース」をお申し込みいただいたお客さまの中から抽選で20名を、“YUMEKI”と話せる「オンラインミート&グリート」にご招待します。また、1回目のお届け時に「オリジナルポスター」(2枚) を、3回目のお届け時に「オリジナルアクリルキーホールダー」をもれなくプレゼントします。

販売期間： 2026年1月19日(月) 14:30 ～ 2月3日(火) 12:00

※「オリジナルポスター」「オリジナルアクリルキーホールダー」が予定数に達した時点で販売を終了します。

「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI オリジナルフォトカード付特別セット」(全6種)

「冷凍 完全メシ DELI」シリーズの商品3食を組み合わせた全6種のセットです。ご注文いただいたお客さまには、「オリジナルフォトカード」(2枚) をもれなくプレゼントします。

販売期間：2026年2月3日(火) 12:00 ～ 3月30日(月) 12:00

※商品の組み合わせや同梱される「オリジナルフォトカード」のデザインは、セットによって異なります。詳細はキャンペーン特設サイトでご確認ください。

※本セットは「オンラインミート&グリート」抽選対象ではありません。

※予定数量に達した時点で販売を終了します。

■「オンラインミート&グリート」について

「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI 特別定期コース」をお申し込みいただくと、自動的に応募が完了します。

実施日程：2026年2月22日(日) ※予定

当選発表：当選された方には、2026年2月中旬にご登録いただいたメールアドレス宛にご連絡します。

※応募はお一人につき最大5口までです。

※「オンラインミート&グリート」への参加は、当選者ご本人に限ります。

※お申し込み後にキャンセルされた場合、応募は無効となります。

※メールが受信できない場合、当選は無効となります。

■「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」キャンペーン特設サイト

[URL] https://i.nissin.store/yumeki

■問い合わせ先

「冷凍 完全メシ DELI×YUMEKI」キャンペーン事務局

【TEL】0120-585-803

【受付期間】2026年1月19日(月) ～ 3月30日(月)

【対応時間】10:00～ 17:00 (土、日、祝日を除く)

■「冷凍 完全メシ DELI」公式サイト

[URL] https://frozen.nissinkanzenmeshi.com

■ YUMEKI プロフィール

YUMEKI（ユメキ）

振付師・ダンサー、アーティスト。神奈川県横浜市出身。株式会社WOWs所属。

2019年に韓国のトップダンススタジオ 1MILLION DANCE STUDIO の専属振付師に就任。

2023年に『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』ダンストレーナーを務め、

2025年には韓国の人気オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演し、グローバルな注目を集めた。

日韓アーティストの振付やステージディレクションを多数手がけ、代表作に

ITZY『WANNABE』、ME:I『Click』などがある。近年では、ILLIT「Jellyous」にも携わり、その表現力とクリエイティビティは国内外で高く評価されている。

Instagram：@yumekitakenaka_

TikTok：@yumekitakenaka

X：@official_YUMEKI

株式会社WOWs 会社概要

WOWsは、「クリエイターの夢を、市場の価値に。」をミッションに事業を展開するクリエイターエージェンシーです。

所属する国内トップクラスのクリエイターを強みに、企業プロモーション支援からBtoC事業まで、クリエイタードリブンな事業運営を行っています。

画一的な育成ではなく、それぞれの才能に向き合うパートナーとして、企画・ブランド・プロジェクト・事業開発まで多角的な価値創出を行っています。

会社名：株式会社WOWs

代表者：代表取締役CEO 李晟在

設立：2024年2月

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目19-18 コマツローリエビル9階

事業内容：クリエイターエージェンシー

URL：https://wows-agency.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社WOWs 広報チーム

Email：pr@wows.co.jp