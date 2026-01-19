ラクス、ARR500億円突破

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則）は、2025年12月に当社のARR（※1）が500億円を突破したことをお知らせいたします。

※1：年間経常収益。Annual Recurring Revenueの略。

当社は、「ITサービスで企業の成長を継続的に支援します」というミッションのもと、「楽楽精算」や「楽楽明細」などの企業の業務の効率化を促進するクラウドサービスを複数展開しています。

これまで、インボイス制度や電子帳簿保存法改正に伴うデジタル化需要を的確に捕捉し、顧客基盤を順調に拡大させてまいりました。また、法改正対応が一巡した後も、企業の根強い業務効率化ニーズを背景に、各サービスは堅調な成長を維持しております。複数のサービスが持続的な成長を遂げ、収益基盤がいっそう強固なものとなったことが、今回のマイルストーン達成につながりました。

ARR500億円への到達は、当社の成長戦略における通過点です。日本の労働人口減少が加速する中、企業の業務効率化を支援する当社クラウドサービスの重要性は、今後ますます高まっていくものと考えられます。

今後も、蓄積された顧客基盤と製品群を活かし、バックオフィスからフロントオフィスまで企業の経営課題を幅広く支援することを通じて、日本企業の生産性向上という社会課題の解決に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/