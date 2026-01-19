インハウスデザイナー向けイベント「InHouseDesigners Park ― そこに行けば、仲間がいる ― 」開催のお知らせ

弁護士ドットコム株式会社

弁護士ドットコム株式会社（東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO・弁護士：元榮 太一郎、以下：当社）は、企業の中で働くインハウスデザイナーが肩書や企業の垣根を越えてつながり、知見を共有するコミュニティイベント「InHouseDesigners Park ― そこに行けば、仲間がいる ―」を開催することをお知らせします。

■ 「InHouseDesigners Park ― そこに行けば、仲間がいる ―」開催背景

日本には約14万人ものインハウスデザイナーが存在すると言われています。彼らは社内においては少数派でありながら、ビジネスとテクノロジーの狭間で、異なる領域を行き来しながら新しい価値を形づくっています。

「InHouseDesigners Park ― そこに行けば、仲間がいる ―」では、そんなインハウスデザイナーが、肩書きや会社の垣根を越えてつながるための“公園のような場所”をコンセプトに、セッションやクロストークを通して、問いを共有し、語り合い、学び合う”共通体験”をつくることを目的としています。セッション内にはミニワークショップも設け、参加者同士の対話を促進し、新たなネットワーキングやナレッジ共有につながる機会も創出します。

【開催概要】

開催日時： 2026年2月2日 (月) 18:00～ 受付/開場、18:30～ イベント開始

会場： 株式会社プレイド（東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 10F） ※7F受付

募集定員： 約100名 オフライン開催

申込方法：以下URLより申込が可能です（先着順）

https://in-house-designers.connpass.com/event/372036/

【タイムテーブル】

セッションパート

第一線で活躍する著名デザイナーたちのトークや対談を通じて、これからの時代における「デザインする前提」を見つめ直します。 教育・採用・SaaS・ToCなど、多様な領域の登壇者が交わり、2026年のデザインの未来を語ります。

クロストークパート

セッションで生まれた“問い”をもとに、登壇者を中心として参加者も加えた対話の場を考えています。興味・関心が近い仲間と出会い、次の一年を共に考えるためのネットワークを育てていきます。

会場ではテーマ別のネットワーキングや、今後のボトムアップ企画のアイデア募集も予定しています。

【登壇者】

■ 深津 貴之（株式会社THE GUILD 代表取締役、弁護士ドットコム株式会社 CXO、note株式会社 CXO）

サービスデザイナー。ユーザーの行動設計や体験設計を主軸に、新規事業の企画やグロース、新技術の導入などの伴走を行う。2009年 株式会社Art&Mobile、2013年 クリエイティブファームTHE GUILDを設立。現在はnote株式会社や弁護士ドットコム株式会社のCXOを務めるほか、横須賀市のAI戦略アドバイザーなど、領域を超えた事業アドバイザリーを行う。執筆、講演などでも精力的に活動。

■ 伊藤セルジオ大輔 氏（株式会社マネーフォワード 執行役員 グループCDO）

2003年にフリービット株式会社に入社し、CEO室にて広報、ブランディング、事業戦略などを担当。2006年に同社を退社し渡米。ニューヨークにてアートを学び、フリーランスデザイナーとなる。2010年に帰国し、デザイン事務所である株式会社アンの代表を務める。2013年度グッドデザイン賞受賞。2019年からは、株式会社マネーフォワードのデザイン戦略グループのリーダーを務める。2020年、同社CDOに就任。

■宇野 雄 氏（note株式会社 執行役員CDO）

Web制作会社やソーシャルゲーム会社勤務の後、ヤフー（現LINEヤフー）株式会社へ入社。Yahoo!ニュースやYahoo!検索などのデザイン部長を歴任し、その後クックパッド株式会社でVP of Design/デザイン戦略本部長を務める。2022年2月よりnote株式会社 CDOに就任。東京都デジタルサービスフェローの他、数社でデザイン顧問/フェローも請け負う。著書に『はじめてのUIデザイン（PEAKS）』『フラットデザインで考える 新しいUIデザインのセオリー（技術評論社）』など。

■ 長谷川 恭久 氏

Web/アプリに特化したデザイナーとして、ユーザーインサイトとビジネス戦略を結び付けた意思決定の仕組み作りを支援。組織の内情を考慮したデザインチームの成長促進と、UX・コンテンツの戦略的設計を得意とする。米国でビジュアルコミュニケーションを専攻後、マルチメディア制作会社を経て、現在はフリーランスとして活動中。自身のブログとポッドキャストでWeb/デザイン情報を発信するほか、全国各地での講演や執筆を通じて、AIを活用した効率的なワークフローやデザインとビジネスの両立について知見を共有している。

HP：https://yasuhisa.com/

X：@yhassy



■ 平野 友規 氏（株式会社ユーザベース 専門役員 スピーダ事業CDO / プロダクトマネージャー）

美術大学を卒業後、トランスコスモス、コンセントを経て、デザイン会社「トライアンド（現デスケル）」を共同創業。中小企業、行政機関、大学、メーカーなどのコーポレートブランディングや新規事業支援に従事。2019年にユーザベースに入社。最近の仕事にSpeeda AI Agentの立ち上げ。座右の銘は、学ぶ心さえあれば、万物すべてこれ我が師である。国際コーチング連盟 ACC / Gallop認定ストレングスコーチ。

■ 村田 あつみ 氏（株式会社ラブグラフ Co-founder & CCO）

大学在学中からWebデザイナーとして活動。新卒ではリクルートホールディングスに入社。 その後、2015年に学生起業した出張撮影サービス「Lovegraph」を運営する株式会社ラブグラフのCCOを務める。2022年、ミクシィにグループイン。2023年、NewsPicks主催「DESIGN LEADER IMPACT AWARD」にて審査員特別賞を受賞。2025年、グッドデザイン賞を受賞。個人では「あなたの世界を証明する」をビジョンに掲げ、ブランディングやD2Cブランド運営、起業支援などを行っている。一児の母。

■「InHouseDesigners Park ― そこに行けば、仲間がいる ―」に関するお問合せ先

inhousedesigners@googlegroups.com

