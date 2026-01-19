株式会社イー・ロジット

株主・投資家の皆様におかれましては、平素より多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を実現するため、

2031年3月期を最終年度とする新たな経営目標「トリプル3（Triple 3）」を策定いたしました。

本目標は、当社が次なる成長ステージへ飛躍するための重要なコミットメントであり、

以下の3つの指標の達成を掲げております。

【経営目標：トリプル3】2031年3月期までに順次に各目標を達成することを目指しております。- 連結売上高：300億円- 営業利益：30億円- 時価総額：300億円

資料：株式会社イー・ロジット トリプル3プラン (2026年1月策定)(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9327/ir_material_for_fiscal_ym2/195666/00.pdf)

本目標の達成に向けた具体的な事業戦略および成長ロードマップにつきましては、

添付の資料(イー・ロジット トリプル3プラン) をご参照ください。

今後の進捗につきましては、投資家の皆様に対して高い透明性をもって開示し、

その実現状況を適宜報告してまいります。

経営環境の変化に迅速に対応し、変革を恐れず挑戦し続ける当社の成長の軌跡を、

ぜひ長期的な視点で見守っていただければ幸いです。

ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく、役職員一丸となって邁進してまいります。

今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。