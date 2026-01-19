新経営目標「トリプル3（Triple 3）」の策定に関するお知らせ
株式会社イー・ロジット
株主・投資家の皆様におかれましては、平素より多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を実現するため、
2031年3月期を最終年度とする新たな経営目標「トリプル3（Triple 3）」を策定いたしました。
本目標は、当社が次なる成長ステージへ飛躍するための重要なコミットメントであり、
以下の3つの指標の達成を掲げております。
【経営目標：トリプル3】
2031年3月期までに順次に各目標を達成することを目指しております。
- 連結売上高：300億円
- 営業利益：30億円
- 時価総額：300億円
資料：株式会社イー・ロジット トリプル3プラン (2026年1月策定)(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9327/ir_material_for_fiscal_ym2/195666/00.pdf)
本目標の達成に向けた具体的な事業戦略および成長ロードマップにつきましては、
添付の資料(イー・ロジット トリプル3プラン) をご参照ください。
今後の進捗につきましては、投資家の皆様に対して高い透明性をもって開示し、
その実現状況を適宜報告してまいります。
経営環境の変化に迅速に対応し、変革を恐れず挑戦し続ける当社の成長の軌跡を、
ぜひ長期的な視点で見守っていただければ幸いです。
ステークホルダーの皆様の期待に応えるべく、役職員一丸となって邁進してまいります。
今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。