シンガポールにおける既存大型産業施設事業への参画について

安田不動産株式会社

安田不動産株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：安田 守）は、アジア・パシフィックエリアを代表する物流施設開発・運用会社であるESRグループ（本社所在地：シンガポール、Co-CEO：Jeffrey Shen, Stuart Gibson）が運営するシンガポールにおける既存大型産業施設（物流施設及び工場）「20 Tuas South Avenue 14」（以下「本事業」）の持分を取得し、事業参画したことをお知らせいたします。

なお、本事業は、当社にとって6件目の海外事業であり、昨年事業参画した「Sunview Logistics & Container Hub」の開発案件に続き、シンガポールでの産業施設事業への参画となります。

本物件外観

シンガポールの港は、東南アジアの物流ハブとして機能しており、現在政府主導で港の開発事業（トゥアス・メガポート）が推進されています。2040年までに順次開港、最終的にコンテナ取扱量が現行の約2倍に増加し、世界最大級の港となる計画がされていることから、今後同国の物流施設には更なる需要の高まりが期待されています。

本事業は、そのトゥアス港に近接する大型物流施設と太陽光パネル製造工場からなる安定稼働中のアセットとなります。当社としては、アジア・パシフィックエリアを中心に産業施設事業に関する豊富な経験と幅広いネットワークを有するESRグループのプロジェクトへの参画を通じ、引き続き海外における不動産事業に関する知見を拡充するとともに、持続的な事業機会の創出を目指してまいります。

なお、本事業は、日系投資家コンソーシアムを取りまとめるTRI Investment Management Pte. Ltd.と連携し、当社とともに、ヒューリック株式会社、関電不動産開発株式会社、芙蓉総合リース株式会社が参画をしております。

■本事業の概要

所在地 ： シンガポール、20 トゥアス サウス アベニュー 14

敷地面積： 約252,733平方メートル

延床面積： 約251,190平方メートル

竣工 ： 物流施設 2022年

太陽光パネル製造工場 2009年