多様化する働く女性のライフシーンに向けたD2Cブランド『uncrave』2026SS展示会を１月21日（水）から４日間、南青山で開催

株式会社オンワード樫山

株式会社オンワード樫山（本社：東京都中央区 代表取締役社長：保元 道宣）が展開する「むやみに欲しがらない="uncrave"な大人が、これさえあればいいと思える服」を提案するD2Cブランド『uncrave（アンクレイヴ）』 は、1月21日（水）～1月24日（土）の期間、2026SS展示会を開催します。

『uncrave』の2026SSシーズンのキーワードは、「Less is more -少ないことは、より豊かなこと-」。

これまでのアイテムを一つ一つ見直し、むやみに欲しがらない＝"uncrave"な大人が、本当に「これさえあればいいと思える服」を再提案します。

ブランドフィロソフィーである「SET UP」というモノづくりを通じ、日々をより快適に、より充実したものに、大人の女性の「毎日をセットアップする」新しいラインナップです。

また、特別企画として、脚本家・向田邦子さんとのSPECIAL COLLABORATIONが実現しました。

本イベントでは、2026SSシーズンのフルラインナップを展示します。どなたでも（※）来場が可能です。

また、オンラインストアにて10%OFF プレオーダーキャンペーンも開催します。さらに、来場者限定で対象商品をプレオーダーいただいた方には、感謝の気持ちを込めてノベルティを差し上げます。

※オンワードメンバーズへの会員登録が必要です。

https://mypage.onward.co.jp/member/form-basic

■2026SS展示会＆プレオーダーキャンペーン概要

＜展示会 開催期間＞

1/21（水） 13:00～20:00（最終入場 19:00）

1/22（木）、23（金） 10:00～20:00（最終入場 19:00）

1/24（土） 10:00～18:00（最終入場 17:00）

＜展示会 会場＞

ラ コレッツィオーネ - 南青山

東京都港区南青山6-1-3南青山コレッツィオーネ1階 ※表参道駅【A5】出口より直進 徒歩5分

https://maps.app.goo.gl/yCqVBXmmG77Aa3ia6

＜プレオーダーキャンペーン 実施期間＞

1/21（水）10:00 ～ 2/1（日）23:59

▼10%OFF プレオーダーキャンペーン

公式オンラインストアにて、対象アイテムを期間限定で10%OFFにてお買い求めいただける、プレオーダーキャンペーンを実施します。

会場にて実際にご試着・ご着用いただいたアイテムを、その場でご注文いただくことはもちろん、自宅にてゆっくりご検討いただいた後のご注文も可能です。

▼来場＋対象商品購入者限定ノベルティプレゼント

本イベントにご来場いただき、プレオーダーキャンペーン期間中に対象商品をご注文いただいた方へ、感謝の気持ちを込めてノベルティを後日発送にてお届けします。

※会場入口にて確認するオンワード・メンバーズアカウントでご注文いただいた方に限ります。

※ノベルティは数に限りがございます。先着ご注文順となりますので予めご了承ください。

■『uncrave』 2026SS 特別企画【向田 邦子】SPECIAL COLLABORATION

協力:日本文藝家協会/かごしま近代文学館/実践女子大学図書館 -Special Thanks 向田和子

「阿修羅のごとく」「寺内貫太郎一家」などの名作ドラマの脚本家、また、エッセイ集や直木賞に輝いた短篇集「思い出トランプ」などが今も読み継がれている向田邦子さん。

言葉や装い、日々の選択に宿る、確かな意志とユーモア。流行に左右されず、自分らしくおしゃれを楽しむその姿勢は、uncraveのコンセプトとも強く共感するものがあり、今シーズンのuncraveでは、そのセンスと装い術を表現しました。

向田さんが大切にしてきたものに光を当てながら、ブランドフィロソフィーである「これさえあればいい」と思える服を再提案。

「アンクレイヴな人＝向田邦子」

その世界観に触れながら、今シーズンのラインナップをぜひお楽しみください。

■2026SS商品概要（一部）

THE MORGAN uncrave / 35,200円（税込）

THE SISTER uncrave / 26,400円（税込）

大人気デニムブランド“upper hights (アッパーハイツ) “とのコラボレーション第4弾。

柔らかい綿リヨセルの素材を使用しモードなリジットカラーでシャツとワイドパンツを別注しました。

チノギャバジン ブルゾン / 35,200円（税込）

チノギャバジン ワイドトラウザー / 26,300円（税込）

陰影が印象的なシャンブレーギャバジン素材。適度なハリ感ときめ細やかな光沢感がカジュアル過ぎない綺麗めチノ。撥水機能付き。

コットンクロスプレーン BIGシャツ / 26,400円（税込）

コットンクロスプレーン ワイドトラウザー / 25,300円（税込）

セットアップを彩るuncraveの新しいエッセンシャルアイテム“ THE SHIRTS (ザ シャツ) ”。様々なシーンを演出する大人の為のシャツシリーズです。

ウォッシャブルドライサップ ジレ / 24,200円（税込）

ウォッシャブルドライサップ バミューダパンツ / 19,800円（税込）

シャリみと清涼感のあるサップ素材はドライタッチな風合いが魅力。

UVカット・接触冷感・防シワに加えマシンウォッシャブルで夏も快適にご着用いただけます。

■『uncrave』 概要

公式サイト： https://uncrave.net/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/uncrave_official/(https://www.instagram.com/uncrave_official/?hl=ja)