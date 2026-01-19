【ROXX】求職者の生活領域を支援する「Zキャリア ライフサポート」サービスを提供開始

株式会社ROXX

未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営する株式会社ROXX（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中嶋汰朗、東証グロース：241A、以下 ROXX）は、求職者の生活コスト削減を始めとする、光熱費・通信費・食費などの求職者の生活を支援するサービス「Zキャリア ライフサポート」を提供開始いたします。

■ 背景

ROXXは、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』を運営しております。『Zキャリア』は、累計約55万人の求職者にご登録いただき、正社員として安定したキャリアを築きたい、年収を上げたい方々を多数ご支援して参りました。

この度、『Zキャリア』を利用している661名に「ノンデスク領域における求職者の生活調査」を実施した結果、20歳以上の３人に１人が「生活費の補填」を目的に借入を利用している実態や、転職や就職に伴って発生しやすい面接などの交通費をはじめ、転居に伴う引越、電気、水道、ガス、食事など、「転職・就職に伴う一時的な出費」や「月々の生活費」に対する経済的な不安を抱えていることが判明しました。

こうした背景を受け、ROXXは経済的な不安を抱える求職者の方々に対して、転職支援だけではなく、安心して新生活を送ることができるよう、生活領域を支援するサービスを本格的に提供開始することを決定いたしました。

■ 今後の展開

今年度に予定しておりますクレジットカード「Z CAREER CARD」の提供のほか、「住まい（引越・不動産・インフラ）」「食と健康（宅食・飲料）」「通信（モバイル・インターネット）」など、求職者のニーズや社会情勢の変化に合わせ、生活支援サービスを順次拡大し、無理のない未来の選択肢を一緒に考えるサポートを実施してまいります。

「Zキャリア ライフサポート」お問い合わせ先：050-5783-2655（担当：角田）

■参考： 【ROXX】ノンデスク領域における求職者の生活調査(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000018129.html)





■Zキャリアについて https://zcareer.com/(https://zcareer.com/)

『Zキャリア』は、未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォームです。少子高齢化を背景に人材不足が進み、人材獲得競争のさらなる加速が見込まれるなか、日本の給与所得者の半数以上は年収400万円未満（※１）、非大卒は67%（※２）、非正規率も37%（※２）に上ります。一方で、国内人材紹介市場において、その多くが学歴や職歴を持った即戦力の求職者を対象としたサービスとなっています。ROXXではこうした業界構造に着目し、未経験の求職者と採用企業のマッチングサービスに加えて、パートナーである人材紹介会社の支援サービスを展開しています。幅広い業界および職種における求職者と採用企業とのマッチングを創出しています。

※1：国税庁「令和６年分 民間給与実態統計調査」

※2：総務省「令和６年 労働力調査年報」

【株式会社ROXX】

株式会社ROXXは、「時代の転換点を創る」をミッションに掲げ、日本全体の所得向上の実現を目指し、労働市場の需給ミスマッチをテクノロジーで解決するHRテックカンパニーです。少子高齢化による労働人口の減少を起因とした社会課題が深刻化する中、未経験者を中心とした求職者の正社員就職を支援し、企業の採用におけるミスマッチを解消することで、雇用の流動化と効率化に貢献し、個人や企業の抱える課題を解決するべく、HR領域を主軸に事業を展開しています。



・所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿６-27-30 新宿イーストサイドスクエア ８階

・代表者：代表取締役社長 中嶋汰朗

・設立日：2013年11月１日

・事業内容：未経験から正社員を目指すノンデスク領域に特化した転職プラットフォーム『Zキャリア』の開発・運営 / 面接工数の削減や選考リードタイムを実現する採用支援サービス『Zキャリア AI面接官』の開発・運営

・URL： https://roxx.co.jp

【本リリースに関するお問合せ先】

・株式会社ROXX （広報）

・Mail：pr@roxx.co.jp

・Tel：03-6777-7070