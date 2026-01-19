ファスナーと帯ベルトで着脱1分！「SOURA　ハイブリッド着物」ポップアップストアオープン！

株式会社丸井グループ

町田マルイ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）3Fイベントスペースにて、「SOURA ハイブリッド着物」ポップアップストアをオープンいたします。ハイブリッド着物や帯ベルト、レザー帯ベルトなど、多数の商品をご用意しています。

■「SOURA ハイブリッド着物」について

美しいシルエットを保ちつつ、簡単に着脱できる着付け不要のハイブリッド着物は、着付けの専門家によってデザインされました。ファスナーと帯ベルトだけで着脱が完結し、誰でも簡単に着ることができる新しい和装スタイルです。着物なのに着付け不要で、自宅で洗濯できるため取り扱いも簡単。縫製は安心の日本製です。走っても着崩れしにくく、おしゃれな着姿を楽しめます。オーダーメイドのため、生地の切替のカラー変更など細かいカスタマイズが可能なのもうれしいポイント。カジュアルからフォーマルまで、さまざまなシーンでご利用いただけます。

■商品ラインナップ

マーメイドタイプは、シルエットが美しく、SOURA一番人気の着物です

ハイストレッチタイプは、動きやすいストレッチ素材で豊富なデザインを取り揃えています

スイッチングタイプは、袖のデザインが特徴的で遊び心あるデザインが魅力です

洋服の定番「デニム」と着物を組み合わせることで新しいスタイルの着物を作りました

一見珍しいようで、和装によく馴染みます

ご購入特典

イベント期間中、ハイブリッド着物をご購入いただいたお客さまには、特製クリスタルクリップをプレゼントいたします！帯がずれないように留めつつ、着物のアクセントとしてご利用いただけます。※個数に限りがございますので、なくなり次第終了となります

■イベント概要

開催期間：2026年1月23日（金）～2月5日（木）

開催場所：町田マルイ 3F イベントスペース

営業時間：10:30～20:00

▼町田マルイ

https://www.0101.co.jp/052/

▼丸井

https://www.0101.co.jp/