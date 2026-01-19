GiGOが考えるエンタメ施設構想を発表。SCビジネスフェア2026に「GiGO」出展

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下

「当社」)は、2026年1月21日(水)～23日(金)、パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホールで開催される、第50回日本ショッピングセンター全国大会「SCビジネスフェア2026」(一般社団法人 日本ショッピングセンター協会主催)に出展いたします。

「SCビジネスフェア」は、ショッピングセンター(以下、「SC」)業界を構成する数多くのディベロッパー企業、テナント企業、ディベロッパーやテナントのビジネスを支えるサポート企業が出展する商談展示会です。年に1度開催され、SC関係者が全国から集まる業界唯一の同フェアに出展いたします。

本展示では、GiGOが単なるゲームセンターではなく、都市型エンターテイメントをプロデュースする企業・ブランドであることを、構想中の「GiGO NEVERLAND」を通じて紹介いたします。

GiGOが描く“近未来のエンターテイメント体験”のアイディアを提示することで、ディベロッパーの皆さまとともに次世代エンターテイメントのあり方を共創したいという思いを込めた展示となっています。

さらに、現在の海外店舗やゲームセンターに隣接したIPコンテンツ業態、グループ企業と連動など、GiGOの多彩なエンタメ施設を体感いただけます。

■GiGO出展概要「SCビジネスフェア2026」

・GiGOが考えるエンタメ施設構想。「GiGO NEVERLAND」

・2025年度新規出店一覧

2025年度の新規出店23店舗の一覧

・ゲームセンターに隣接したIPコンテンツ業態

「GiGOのたい焼き」、「fanfancy+ with GiGO」、

「プロスポーツクラブコラボレーション：千葉ジェッツ・サンロッカーズ渋谷・FC今治」

・地域や客層に特化した業態

「GiGOクレーンゲームオアシス」、「FUN VILLAGE」、「GiGO POKER」、

「海外：米国・台湾・ベトナム」、「ミニロケ(無人営業店舗)」

・グループ企業との連動

「UNI DONUTS」、「LEMONADE by Lemonica」、「カラオケBanBan」、「VSING」、

「BELLKISH TOKYO」、「VR BASE TOKYO」

●「SCビジネスフェア2026」でのGENDA GiGO Entertainmentの展示ブース番号は「C5-4」です。

●物件募集URL：https://contents.gendagigo.jp/property/

●当社会社案内：

https://tempo.gendagigo.jp/Portals/0/pdf/archive/GGE_CorporateProfile_202512.pdf

●当社公式X：https://x.com/GENDA_GiGO

●店舗情報サイトURL：https://tempo.gendagigo.jp/

■「SCビジネスフェア2026」開催概要

・名称：第50回日本ショッピングセンター全国大会「SCビジネスフェア2026」

・会期：2026年1月21日(水)～23日(金) 10:00～17:30(最終日は17:00まで)

・会場：パシフィコ横浜 展示ホール(C・D)／アネックスホール

・主催：一般社団法人 日本ショッピングセンター協会

・入場料：展示ホールC・D(無料)／アネックスホール(有料)

・SCビジネスフェア2026公式サイト：https://www.scbizfair.com/

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。