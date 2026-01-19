大阪生まれの“新物（しんもの）”が集結！POP UPイベント「大阪新物商店街」をなんばマルイで開催！

株式会社丸井グループ

なんばマルイ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野真博）は、B1Fおよび1Fカレンダリウムにて、大阪生まれの新しい商品やサービスを集めたPOP UPイベント「大阪新物商店街」を開催します。 大阪産業局が支援する17の企業が参加し、つくり手の情熱から生まれた“これまでにない価値”を持つ新商品・新サービスが一堂に並びます。

■「初物」ならぬ「新物」をお披露目。「大阪新物商店街」

1月は「初春」「初売り」など“初物（はつもの）”が注目される季節。本イベントでは、そんな“初物”とは異なる視点で、17の在阪企業が生み出した新しい価値＝“新物（しんもの）”にスポットを当てています。会期は前半・後半の2部構成で、出店者が入れ替わるため、訪れるたびに新しい発見があるのも魅力の一つ。一年の始まりに、心が弾むような“新物”との出会いを楽しめるイベントです。

■こだわりの商品の中からピックアップ（商品一例）

「小林順蔵商店」【日本酒試飲・販売】2026年1月22日（木）～24日（土）

伝統を、モダンに。アスパラやトマトなどの野菜と相性が良く、軽やかで低アルコールの日本酒です。 その味わいはイタリアレストランのソムリエからも高い評価を受けるほどで、日本酒なのに、ワインを飲んでいるかのような驚きを感じられます。香りは洋梨やホイップクリーム、そしてほんのりとした胡椒のニュアンス。ラベルに記された香りを探しながら味わう、そんな小さな遊び心も楽しめます。いつもの食卓が少しだけ特別になる、新しい日本酒体験をお届けします。

「MujimoArt Products」【雑貨】2026年1月22日（木）～24日（土）

日本画家・Mujimo（無地馬）が手がける、“使うアート”をテーマにしたプロダクトブランドです。 岩絵具や和紙といった日本画の伝統素材を用いながら、雪や風、波など自然の動きを抽象的に描き出す作品は、見る人の気持ちをふっと落ち着かせてくれます。その世界観を、スカーフ、アクリルアート、ポストカードなど、暮らしに寄り添うアイテムとして展開しています。 天然素材の美しさを活かしたサステナブルな制作姿勢と、現代的なデザイン感覚が融合したプロダクトは、アートを“飾るもの”から“使うもの”へと広げる新しい提案です。

「Eggplant」 【体験プログラム】2026年1月22日（木）～24日（土）

茶室に足を踏み入れたような静けさと、四季の移ろいを五感で味わう時間をご自宅で楽しめるデジタル茶会プログラムです。毎月届くのは、その季節ならではの情景を映し出す15～20分の上質な映像と、点てた瞬間の香りまで堪能できる厳選抹茶。光や音、間合いまで丁寧に設計された映像は、まるで茶室にいるかのような没入感を生み出します。茶会の愉しみ方や抹茶の点て方は、映像の中で一つずつ丁寧にガイドしているので初心者の方も安心。呼吸を整え、抹茶を点てるひとときが心と体を静かに整えてくれる、新しい“自分だけの茶会”体験です。

「禅語のお軸」【インテリア雑貨】2026年1月22日（木）～24日（土）

日々の暮らしの中に、心を整える時間を。慌ただしく過ぎていく毎日の中で、ふと視線を向けた先に静かな言葉があるだけで、呼吸が深くなるような感覚があります。「禅語のお軸」は、そんな“心の余白”を住まいに届けるために生まれました。古くから受け継がれてきた表具の技術に、現代の空間に馴染むミニマルなデザインを重ね、禅の言葉が持つ凛とした美しさを、インテリアとして楽しめる一幅に仕立てています。和室はもちろん、リビングや玄関にも自然に溶け込み、穏やかな時間をもたらします。

「鞠華」―Marica―【雑貨】2026年1月22日（木）～24日（土）

日本の伝統織物「畳縁」は本来、畳の側面を彩る丈夫な織物で、柄や配色には日本ならではの美意識が宿っています。軽やかで強い畳縁の特性を活かし、立体的に仕立てた球体バッグは、約150gという驚きの軽さを実現。ハンドバッグにもショルダーにもなる2way仕様で、日常から特別なシーンまで活躍します。

ほかにも畳縁を使ったパスケースやスマホショルダーなどをご用意しています。伝統と現代的なデザインを融合させた“持ち歩ける日本文化”を、どうぞご覧ください。

「ほう花」【アパレル】2026年1月22日（木）～24日（土）

「ほう花」は、泉州の地で長く培われてきた編みの技術をもとに、赤ちゃんのためのやさしい日常着を届けるブランドです。 肌に触れた瞬間に安心感が広がるような、柔らかさと温もりを大切にしながら、一点一点を丁寧に仕立てています。

ブランドを象徴するベビーパンツは、動きやすさと心地よさを追求したシンプルなデザイン。赤ちゃんの自由な動きを妨げず、毎日の“ごきげん時間”をそっと支えてくれる存在です。

赤ちゃんの成長をやさしく包み込む「ほう花」。日々の暮らしに寄り添いながら、家族の時間をあたたかく彩るアイテムをお届けします。

「SKH株式会社」米糀発酵機【家電製品】2026年1月22日（木）～24日（土）

米糀づくりを、もっと手軽に。「米糀発酵器」は、糀づくりに適した温度を自動で保ち、家庭でも安定した発酵を叶える小型の発酵器です。

材料を入れてスイッチを入れるだけで、甘酒や味噌づくりに欠かせない米糀がふっくら仕上がります。 コンパクトで扱いやすく、発酵食のある暮らしを気軽に始めたい方にぴったりの一台。

毎日の食卓に、やさしい発酵の恵みを。そのつくりやすさと仕上がりの良さを、ぜひ会場でお確かめください。

「ニュートラム」【ペットフード】2026年1月22日（木）～24日（土）

「ニュートラムが贈る、365日と愛と健康。」をキャッチコピーに、毎日の食事を通して、愛犬の健やかな暮らしを支えることをめざしたナチュラルドッグフードです。

穀物中心の一般的なフードと違い、世界基準の厳しい品質管理のもとでつくられ、グレインフリー・高タンパク・低糖質にこだわったレシピを採用。素材本来の栄養をしっかりと引き出し、愛犬の体づくりやコンディション維持をサポートします。余計なものを加えず、必要な栄養だけを丁寧に届ける。毎日のごはんが、愛犬の健康と幸せにつながるように。ニュートラムは、そんな想いから生まれたフードです。

「Petner」【ペットグッズ】2026年1月22日（木）～24日（土）

「Petner」は、「ペットと暮らす毎日を、もっと心地よく」をテーマに、使いやすさとデザイン性を両立させたペットグッズを展開しています。素材選びから形状まで細やかに設計されており、ペットが安心して使える工夫が随所に込められています。シンプルでインテリアになじむデザインも魅力のひとつ。

大切な家族のパートナーとして、毎日の生活を少し豊かにしてくれる。「Petner」のアイテムは、そんな想いから生まれたペットグッズです。今回は猫砂や爪とぎ器を販売いたします。

「針しごと工房そら」【着物リメイク雑貨】2026年1月25日（日）～27日（火）

長い歴史を持つ着物地に新しい命を吹き込み、現代の暮らしに寄り添うファッションへと仕立てる着物リメイクブランドです。日本の伝統美を大切にしながら、日常遣いができるデザインへと再構築することで、「和の美しさを日常に」届けています。

素材はすべて水通しを行い、洗濯可能な生地のみを使用。ドレス工房で経験を積んだ熟練の職人が、一点一点丁寧に縫い上げることで、着物地の風合いを最大限に活かした繊細な仕上がりを実現しています。浴衣や羽織など、さまざまな和布を組み合わせた一点もののアイテムは、過去から未来へと布に刻まれた物語を纏うような特別な存在です。

「親子カフェ ラフラフラフ」【食品】2026年1月25日（日）～27日（火）

かくれんぼ野菜のKidsカレー

1食150gの中に、驚くほどたっぷりの野菜※をぎゅっと閉じ込めた、やさしい味わいのキッズカレーです。じっくり煮込んだ野菜の甘みと旨みがルウに溶け込み、一口食べればふわっと広がるまろやかさ。野菜が苦手な子どもでも、思わずスプーンが止まらないおいしさです。

成長期にうれしいビタミンや食物繊維をしっかり補えるのに、塩分や脂質は控えめだから、毎日食べても安心できるバランスに仕上げました。しかも、温めるだけで完成するから「保育園帰りでバタバタ」「今日はつくる元気がない」そんな日にも頼れる存在。常温でストックできるので、忙しい親にとって心強い“お助けカレー”です。

※幼児1日分の野菜量の約60%を使用

「ART＋3C」【ファッション雑貨】2026年1月25日（日）～27日（火）

「ART＋3C（アトリプシー）」は、がん患者やそのご家族が描いたアート作品を基に、スカーフやコンパクトミラーなどの雑貨へと生まれ変わらせます。一つひとつの作品には、その人の想い、歩んできた時間、そして前へ進む力が込められています。アートを通じてそのストーリーが誰かに届くことで、心がふっと軽くなる瞬間や、そっと寄り添う共感が生まれる。私たちは、そんな“商品＋体験”を届けることを大切にしています。

手に取る人にも、描いた人にも、やさしい循環が生まれるように。アートがつなぐケアと共感のかたちを、日常の中へ広げていきます。

「BE」【ファッション雑貨】2026年1月25日（日）～27日（火）

着物や帯の美しい柄や質感を生かし、日常で使えるバッグや小物へと丁寧に仕立てるリメイクブランドです。がま口ハンドバッグ、財布、カードケースなど、毎日の暮らしに寄り添うアイテムを中心に展開し、和の魅力を現代のスタイルへ自然に溶け込ませています。

タンスに眠っていた着物が、新しいかたちで再び息を吹き返す。その一つひとつには、素材が持つ物語や日本の手仕事の美しさが宿っています。伝統を大切にしながら、使いやすさとデザイン性を兼ね備えた“和のある暮らし”を提案します。

「スピッカート」【漢方茶】2026年1月25日（日）～27日（火）

「スピッカート」は、40歳以降の女性が感じやすい体の変化をいたわる、和漢ハーブブレンド茶を提案しています。お茶を季節や体調に合わせて選べるよう、簡易アンケートで体質を分類し、その時のあなたに最も合う一杯をご案内。和漢植物の力をやさしく引き出したお茶は、日々のゆらぎを整え、心身をふっと軽くしてくれます。

体と向き合い、季節と調和しながら過ごすための、やさしい和漢茶のある暮らしをお届けします。

「BlancPlus」【和漢茶/雑貨】2026年1月25日（日）～27日（火）

通常の抹茶からカフェインを80％以上カットした、体にやさしい低カフェイン抹茶を販売しています。就寝前のひとときや、ゆっくり過ごしたいリラックスタイムにも安心して楽しめる一杯です。 低カフェインでありながら、抹茶本来の香りとまろやかな味わいはそのまま。お湯を注ぐだけで、ふわりと広がる香りとやさしい口当たりが、日々の暮らしにそっと寄り添います。

忙しい毎日の合間に、自分をいたわる“やさしい抹茶習慣”を。

「Chef 井口 × Cest mini」【食品】2026年1月25日（日）～27日（火）

コーヒー豆の挽目を調整する際に生まれるエスプレッソの微粉末を活用した、香ばしさと深いコクが特徴の特製カレーを真空パックで販売します。プロの技で仕上げた味わいを、ご自宅でもそのまま楽しめる、サステナブルな一品です。

さらに、イタリアの軽食として親しまれるパニーニや、3Dラテアートを施したティラミス風ホットドリンクもテイクアウトでご用意。見た目の楽しさと本格的な味わいが同時に味わえる、遊び心あふれるラインナップです。

着物アバヤ【アパレル】2026年1月25日（日）～27日（火）

正絹の反物を、受け継がれてきた職人の技で丁寧に仕立てるオーダーメイドの一着です。 やわらかな光をまとう正絹は自然なやさしさを感じさせ、そこに伝統の仕立てが加わることで、生地の魅力がいっそう引き立ちます。

一人ひとりに合わせて仕立てられた服は、日々の装いにそっと寄り添いながら、特別な場面にも華を添える存在です。 反物の美しさを大切にしつつ、今の暮らしに自然と馴染む、やさしい和の装いです。

【出店企業一覧（順不同）】

Eggplant／株式会社清華堂／Mujimo株式会社／合同会社HASHICO／泉州創嘉株式会社／SKH株式会社／株式会社小林順蔵商店／株式会社CLOCK／株式会社Petner／株式会社Ki／さつきデザイン事務所／サンアイ／有恒産業株式会社／株式会社スピッカート／株式会社BlancPlus／親子カフェ ラフラフラフ／MERMAID合同会社

■イベント概要

・開催店舗：なんばマルイ B1F・1F カレンダリウム

・開催期間：【前半】2026年1月22日（木）～1月24日（土）

【後半】2026年1月25日（日）～1月27日（火）

・営業時間：11:00～20:00 ※24日（土）・27日（火）は19:00まで

