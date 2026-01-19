【推しの子】×ぷよぷよ POP UP SHOPがダイバーシティ東京 プラザにてOPEN！
株式会社コンテンツシード
ぷよぷよポータルサイト
今回のイベントでは、「【推しの子】×ぷよぷよ」の新作グッズを販売いたします。
ファンの皆様にお楽しみいただけるイベントとなっておりますので、是非チェックしてみてください！
【特設ページ】
https://www.the-chara.com/blog/?p=107223
【イベント情報】
イベント名：【推しの子】×ぷよぷよ POP UP SHOP
開催期間：2026年2月4日(水)～3月1日(日)
開催場所：ダイバーシティ東京 プラザ 5F ユニクロ前多目的スペース
【ご購入者様特典】
【スタンプラリー】
【販売商品】
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
【関連サイト】
アニメ『【推しの子】』公式サイト
https://ichigoproduction.com/
ぷよぷよポータルサイト
https://puyo.sega.jp/portal/index.html
THEキャラ
https://www.the-chara.com/
【権利表記】
(C)赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会
(C)SEGA
