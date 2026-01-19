岩崎電気株式会社

岩崎電気株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤義剛)とウシオ電機株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：朝日崇文)は、このたび、岩崎電気株式会社がウシオ電機株式会社のUV-LED有版印刷事業、UV-LEDキュア事業、ならびにユニキュア(※)アフターサービス事業の譲渡を受けることについて合意いたしましたので、お知らせいたします。

なお、事業譲渡日は2026年3月31日を予定しております。

本取組みにより、両社の有する技術・ノウハウを融合することで、印刷分野及び各種産業分野向けUV-LED製品の開発・供給体制をさらに強化し、お客さまへの提供価値を一層高めてまいります。

事業譲渡の概要

岩崎電気株式会社は、ウシオ電機株式会社がこれまで展開してきた以下の事業について譲渡を受け、今後の事業運営及び製品・サービス提供を担います。

ただし、いずれの事業も半導体関連市場向けは含みません。

また、UV-LEDデジタルプリンティング事業につきましてはウシオ電機株式会社が事業を継続してまいります。

技術連携による製品開発の加速

- UV-LED有版印刷事業- UV-LEDキュア事業- 日本国内のユニキュア アフターサービス事業

本事業譲渡を通じて、両社が長年培ってきたUV関連技術、設計力、品質保証体制を融合して活用することが可能となります。

これにより、印刷用途や各種産業用途におけるUV-LED製品の高性能化・高付加価値化を加速し、市場の多様なニーズに迅速に対応してまいります。

既存顧客へのサポート体制について

ウシオ電機株式会社の既存顧客に対する保守・メンテナンス業務及び、将来的な新規ニーズへの対応につきましては、岩崎電気株式会社が責任をもって引き継ぎ、継続的かつ安定したサポートを提供いたします。

お客さまにおかれましては、従来と変わらぬ品質の製品及びサービスをご利用いただける体制を構築してまいります。

※「ユニキュア」は、ウシオ電機株式会社が提供するUVキュアリング(紫外線硬化)用ランプタイプの紫外線照射装置です。

岩崎電気株式会社及びウシオ電機株式会社は、本取組みを通じて、UV-LED分野における競争力の強化を図るとともに、お客さま及び市場から信頼されるパートナーとして、持続的な成長を目指してまいります。

会社概要

岩崎電気株式会社 (Iwasaki Electric Co., Ltd.)

所在地：東京都中央区東日本橋1-1-7 京王東日本橋ビル

代表者：代表取締役社長 伊藤義剛

設立：1944年(昭和19年)8月

事業内容：各種光源、照明器具、光・環境機器(紫外線・赤外線・電子線)、関連ソリューションなどの開発・製造及び販売

URL：https://www.iwasaki.co.jp

ウシオ電機株式会社 (Ushio Inc.)

所在地：東京都港区三田3-5-19 住友不動産東京三田ガーデンタワー31階

代表者：代表取締役社長 朝日崇文

設立：1964年(昭和39年)3月

事業内容：光応用製品ならびに産業機械及びその他事業

URL：https://www.ushio.co.jp