³ô¼°²ñ¼ÒAntway¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Á°Åç ·Ã¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¼êÎÁÍý¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡×¤Ï¡¢2020Ç¯2·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éº£Ç¯¤Ç6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢¸½ÌòÊÝ°é»Î¤Ç°é»ù¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¤Æ¤£ÀèÀ¸¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Îpeco¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÅ¬ÍÑ¤·¤Æ½é²óÃíÊ¸¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢4,000±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È»öÉéÃ´·Ú¸º¤È²ÈÂ²»þ´Ö¤Î½¼¼Â¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡×¤Î¼êÎÁÍý¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡Ø¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡Ù¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¼êºî¤ê¤·¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¤¿ÎäÂ¢¤Î¤ª¤«¤º¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²¹¤á¤ë¤À¤±¤ÇÌó5Ê¬¤Ç¿©Âî¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼«¿æ¤è¤ê¤â²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç¡¢²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢²ÈÂ²¤È¤ÎË¤«¤Ê»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¤Æ¤£ÀèÀ¸¤Èpeco¤µ¤ó¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ø¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡Ù¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Æ¤£ÀèÀ¸¤Ï¡Ö¼êÎÁÍý¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÎäÂ¢¤ÇÆÏ¤¡¢¤¹¤°¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Çã¤¤½Ð¤·¤ä¸¥Î©ºî¤ê¤¬¾Ê¤±¤ëÊ¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤È¤Î»þ´Ö¤ä¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤Æ¡¢¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬»ý¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤È¾ð½ïÅª²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢peco¤µ¤ó¤Ï¤Æ¤£ÀèÀ¸¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡Ù¤Î¿©»ö¤Ï¡¢Ã¯¤«¤Î¥é¥Ã¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤½¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢peco¤µ¤ó¤¬¡Öº£¡¢Ã¯¤«¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡©¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¶á½ê¤ÎÃ¯¤«¤¬ºî¤ê¤¹¤®¤¿¤«¤é¤ª¿þÊ¬¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¤Æ¤£ÀèÀ¸¤â¡Ö¤É¤³¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ã¥Ñー¤ËÆþ¤ì¤Æ¿©¤Ù¤ë¡©¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿´¶¤¸¤À¤è¤Í¡£¡×¤È¿¼¤¯¶¦´¶¡£Æó¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Î¤´ÈÓ¤ÎÁª¤ÓÊý¤ä»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤Î´Ä¶¤Ç1½µ´ÖÊ¬¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¤È¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡×¤ÇÆ±¤¸¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Î»þ´Ö¡¢ÈñÍÑ¡¢¼ê´Ö¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ÏWEB¾å¤Ç¤´³ÎÇ§¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Antway¤Ï¡¢º£¸å¤â¡¢²ÈÄí¤ÎµÁÌ³¤ò¸º¤é¤·¡¢Ã¯¤â¤¬¿´¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¤Æ¤£ÀèÀ¸Åê¹Æ¡Ê¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤Î±ÜÍ÷¿ä¾©)
¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËèÆü¤ÎÎÁÍýÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í
https://www.instagram.com/reel/DTKm3Qtk9Pb/?igsh=MXAwYnVnYjEycHZwOQ%3D%3D
- peco¤µ¤óÅê¹Æ
Childcare Q&A with T-sensei - ¤Æ¤£ÀèÀ¸¤È»Ò°é¤Æ¤ªÇº¤ßÁêÃÌ²ñ
https://www.youtube.com/watch?v=tH6GCq685hY
- 1½µ´ÖÊ¬¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¡§°ìÈÌ²ÈÄí¤Î´Ä¶¤È¡Ø¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡Ù¤ÎÈæ³Ó¥ì¥Ýー¥È
https://www.tsukurioki.jp/cookingtrial
¼êÎÁÍý¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ö¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¡×¤È¤Ï
¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¤ÏÄ´Íý·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥·¥§¥Õ¤È´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬´Æ½¤¤·¡¢ÀìÍÑ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¼êºî¤ê¤·¤¿¤ªÁÚºÚ¤ò¡¢Ëè½µ¤´²ÈÄí¤ËÎäÂ¢¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£1¿ÍÁ°798±ß¡Ê5¿©¥×¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡Ë¤Ç¿æ»ö¤Ë´Ø¤ï¤ë²È»ö¤ò¤ªÇ¤¤»¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸½ºß1,000¥ì¥·¥Ô°Ê¾å¤ÎÎÁÍý¤ò½µÂØ¤ï¤ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÎÁ¶â¡¦¥×¥é¥ó¡Û
½µ3¿©¥×¥é¥ó: 9,990±ß/½µ
½µ5¿©¥×¥é¥ó: 15,960±ß/½µ
¢¨1¿©¤ÏÂç¿Í2¿ÍÊ¬¡¢»Ò¤É¤â2¿ÍÊ¬¤òÁÛÄê¤·¤¿ÎÌ¤Ç¤¹¡£
ÇÛÁ÷Í½Äê¤Î¥á¥Ë¥åー https://www.tsukurioki.jp/menu
¡Ú¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¡Û
²Æì¸©¤ò½ü¤¯46ÅÔÆ»ÉÜ¸©
¢¨Î¥Åç¤Ê¤É¡¢°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯
³Æ¼ï´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¤Ä¤¯¤ê¤ª¤.jp¤Ç¤Ï´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Î°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹Êç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.tsukurioki.jp/franchise/lp
´ë¶È¸þ¤±Ê¡Íø¸üÀ¸¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://lp.tsukurioki.jp/employee-benefits
Antway¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒAntway¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÈÄí¤«¤éµÁÌ³¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ê¥¢¡¢¼ñÌ£¤ä¼Ò¸ò¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Í¾²Ë¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Êµ¡²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÀ¤³¦¤ò¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²ÈÄí¤«¤éµÁÌ³¤ò¤Ê¤¯¤¹¡×¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒAntway
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§Á°Åç ·Ã
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ1ÃúÌÜ8-11¡¡ÅìµþYWCA²ñ´Û8³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥í¤ÎÄ´Íý¿Í¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë²ÈÄíÎÁÍý¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êー»ö¶È
²ñ¼ÒHP¡§https://antway.co.jp/