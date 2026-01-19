「BCN AWARD 2026」交換レンズ部門において2年連続となる年間販売数量No.1を獲得

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（本社：さいたま市）は、株式会社BCNが主催する「BCN AWARD 2026」交換レンズ部門において、年間販売数量No.1を獲得いたしましたのでお知らせいたします。2025年に続き、2年連続の年間販売数量No.1獲得となります。

弊社はこれからも独自の光学技術と人へのあたたかな眼差しを持って、撮影する人の心に寄り添い、日常の中に新たな発見と感動を届ける製品づくりを続けてまいります。

「BCN AWARD」について

「BCN AWARD」とは、全国の主要な家電量販店、パソコン専門店、ネットショップ、カメラ量販店などの実売データを集計したBCNランキングに基づき、デジタル家電やパソコン関連製品における、部門ごとの年間（1月～12月）販売数No.1メーカーを称える制度です。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載用レンズ、コンパクトデジタルカメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ 他

