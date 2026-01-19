日本円ステーブルコイン「JPYC」は、テスト用トークンを即時取得できる開発者支援ツール「JPYC Faucet」の提供開始

JPYC株式会社

JPYC株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：岡部 典孝、以下「当社」）は、テストネットワークにおける検証・評価用途として、無償でテスト用JPYCを配布する開発者向けツール「JPYC Faucet」の提供を開始いたしました 。これにより、事業者は実際の資金を使用することなく、決済フローや業務システムへの組み込み検証を短期間かつ低コストで進めることが可能となります 。

「JPYC Faucet」提供の狙い

当社は、実社会とブロックチェーンを繋ぐインフラとして、開発者がJPYCを容易に組み込めるエコシステムの構築を推進しています 。 これまで、新しいサービスやシステムにJPYCの導入を検討する際、テスト用トークンの確保が開発者にとっての手間となっていました。今回公開した「JPYC Faucet」を利用することで、開発初期段階でのトークン確保の手間を省き、即座にプロトタイプの検証が可能になります 。

これにより、リスクやコストを抑えながら以下のプロセスを迅速化します。

「JPYC Faucet」の特徴とメリット

- サービス設計段階での技術検証- 社内検討・PoC（概念実証）- パートナー企業との共同検証JPYC Faucet 設定画面

「JPYC Faucet」は、開発者がテストネットワーク上でJPYCの挙動を確認するために必要な「テスト用JPYC」を、オンデマンドで取得できるツールです 。

- 即時取得: ウォレットを接続するだけで、即座にテスト用JPYCを取得できます 。- 複数ネットワーク対応: Ethereum Sepolia、Polygon Amoy、Avalanche Fujiの主要なテストネットワークに対応しています 。- 一連の動作検証が可能: 実際の資金を動かす前に、残高照会・送付・受領といったJPYCの基本機能を安全に検証できます 。

※ご利用にあたっての注意点 JPYC Faucetのご利用には、利用規約・契約締結前交付書面兼説明書、プライバシーポリシーへの同意および、ネットワーク手数料（ガス代）として、各テストネットのネイティブトークンが別途必要です 。

利用方法・URL

「JPYC Faucet」は、事業者がJPYCを自社サービスへ組み込むための検証・開発用途として、どなたでも無償でご利用いただけます 。

今後の展望

- JPYC Faucet 公式サイト: https://faucet.jpyc.co.jp/

JPYC株式会社は、資金移動業としての法的枠組みを前提に、事業者が安心して利用できるステーブルコイン基盤の整備を進めています 。今後も周辺ツールの拡充を通じて、JPYCを活用した新たなサービス・ユースケースの創出を強力に支援してまいります 。

JPYC株式会社について

当社は、2021年よりステーブルコインに関する事業を展開しています。これまで、前払式支払手段として日本円建トークン「JPYC Prepaid」を発行してまいりました。資金移動業者の登録を得て、国内資金移動業者としては初めてとなる日本円建ステーブルコイン「JPYC」の発行を通じ、国内外における日本円建ステーブルコイン事業の中核的存在を担い、透明性や低コスト送金といった特性を活かし、効率的なデジタル金融イノベーションを推進してまいります。

会社概要

・会社名 ：JPYC株式会社

・代表者 ：代表取締役 岡部 典孝

・所在地 ：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階 FINOLAB内

・設立 ：2019年11月

・事業内容 ：電子決済手段の発行及び償還、ステーブルコイン等ブロックチェーンに関す るコンサルティング、他

・加入団体 ：一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC） 会員

一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA） 会員

一般社団法人 日本資金決済業協会 第一種会員

一般社団法人 Fintech協会 ベンチャー会員

デジタルアセット共創コンソーシアム（DCC）

一般社団法人 JPCrypto-ISAC 正会員

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会（JVCEA） 第一種会員

・ホームページ ：https://corporate.jpyc.co.jp/

・X（Twitter） ：https://x.com/jpyc_official



