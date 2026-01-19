音声認識に特化したマイク「AmiVoice Front WT01」の30％割引キャンペーンを開催

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、2026年1月19日（月）より、音声認識に特化したマイクデバイス「AmiVoice Front WT01」の30%割引キャンペーンをAmazonにて開催いたします。




キャンペーン概要



■対象製品・価格　※価格は全て税込です。


[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/719_1_5a36728b316e28af608518980aadd6d7.jpg?v=202601190751 ]


■開催期間


2026年1月19日（月）～3月31日（火）


■購入方法


Amazonからご購入いただけます。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07563R9TF?th=1



【本件のお問い合わせ】


株式会社アドバンスト・メディア


SDX事業部
MAIL : info@advanced-media.co.jp
https://www.advanced-media.co.jp/