キヤノン「EOS C50」がPRONEWS AWARD 2025でゴールド賞を獲得

キヤノンマーケティングジャパン株式会社

キヤノンのデジタルシネマカメラ「EOS C50」が、株式会社PRONEWSが主催するPRONEWS AWARD 2025のシネマカメラ部門において「ゴールド賞」を受賞しました。

PRONEWS AWARD 2025 シネマカメラ部門 ゴールド賞「EOS C50」

PRONEWS AWARD 2025は、2025年の映像業界を大いに盛り上げた技術・製品・サービスの中から、最も業界に影響を与えたものを、デジタル映像制作のための専門情報WebメディアPRONEWSが独自の視点で選び、表彰する賞です。 「技術」「市場性」「将来性」の観点から厳正に審査・選考が行われ、7部門で各「ゴールド賞」・「シルバー賞」が決定されます。

このたび、シネマカメラ部門において「EOS C50」（2025年11月27日発売）がゴールド賞を受賞しました。

PRONEWS AWARD 2025シネマカメラ部門 ゴールド賞「EOS C50」選出理由

PRONEWS AWARD 2025 シネマカメラ部門 ゴールド賞に選定したのは、キヤノン「EOS C50」である。ノミネート製品はいずれも明確な個性と価値を備えており、最後まで判断は容易ではなかった。その中で、実制作の現場において最も安定して成果を出せる完成度を示した点が、最終的な決め手となった。

「EOS C50」は、7Kオープンゲート収録をはじめとする撮影機能を、小型軽量な筐体に無理なくまとめ上げ、ジンバル運用からメインカメラ用途まで幅広く対応する汎用性を備えている。先進性や尖った個性を打ち出した製品が並ぶ中で、本機は価格帯・性能・運用性のバランスを高い次元で成立させ、実運用における確実性が際立っていた。「現場での実効性」と「制作フロー全体への影響力」という本部門の評価基準を最も安定して満たした一台として、編集部としてゴールド賞に選定した。

引用元：PRONEWS AWARD 2025シネマカメラ部門：

https://jp.pronews.com/special/202512191548704654.html

■PRONEWS AWARD について

PRONEWS AWARDは、映像業界において高い価値を示した製品やサービスを選出するアワードです。新規性やスペックの高さのみならず、実際の制作現場でどのように使われ、どのような変化をもたらしたのかという視点が重視されます。対象となるのは、各年1月1日から12月31日までに発売された製品やサービスで、撮影、制作、編集、配信、管理、運用といった各工程において、表現の拡張やワークフローの刷新、効率化、品質向上への寄与が評価されます。

2025年は「シネマカメラ部門」「レンズ部門」「照明部門」「一脚・三脚・ジンバル部門」「カメラアクセサリー部門」「オーディオ部門」「配信部門」の計7部門で各賞が選出されました。

初代大賞「EOS 5D Mark II」2011年度 大賞「CINEMA EOS SYSTEM」2021年度 カメラ部門ゴールド賞「XF605」

PRONEWS AWARDがスタートした2009年、初代の大賞に選ばれたのは、キヤノン「EOS 5D Mark II」でした。

キヤノンが初めて動画収録機能を搭載したデジタル一眼レフカメラで、これまでの映画用35mmフィルムカメラのフレームサイズを凌ぐ約36mm×24mmサイズの広い撮像面積と、明るい開放F値を持つ豊富な交換レンズを組み合わせることにより、誰もが手軽に被写界深度の極めて浅いシーンを撮影することが可能になり、コンシューマーからプロフェッショナルまで幅広く影響を与えた点が評価されました。

その後、映像制作を取り巻く環境が大きく変わる中で、キヤノンは新しい技術を取り込みながら、制作現場の要望に応える製品を提供して参りました。今後も撮影領域の拡大やワークフローの効率化などにより多様化するユーザーニーズに応えて参ります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/13943/table/1361_1_8748334d76ee8b208e2ff59d3a588103.jpg?v=202601190751 ]■参考情報

EOS C50 製品詳細：

https://canon.jp/biz/product/camera/pro-imaging/cinema-eos/lineup/ces-camera/c50

レビュー記事：キヤノン「EOS C50」実践レビュー。描写力からワークフローまで徹底検証（PRONEWS）：

https://jp.pronews.com/special/202510240934681185.html