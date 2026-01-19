【三浦工業株式会社】学校給食向け真空冷却機「CMJ-20QRC」新発売

三浦工業株式会社

産業用ボイラメーカーの三浦工業株式会社(東京本社：東京都港区、代表取締役：米田剛)は、学校給食向けのドライ真空ポンプ式真空冷却機「CMJ-20QRC」を開発し、製品ラインアップに追加しました。2026年1月より販売を開始します。

開発背景・動機

真空冷却機CMJシリーズは、耐久性に優れた水封式真空ポンプと蒸気エゼクターを搭載し、2002年の発売以降、様々な業種にて幅広くご愛顧いただいております。このたび、学校給食市場における省エネ・省力化のニーズに応えるため、冷却運転に水や蒸気を必要としないドライ真空ポンプと冷凍機を搭載したQRC型を開発し、製品化しました。

特長

＜衛生性＞

・日常清掃を行うために洗浄ガンを標準搭載し、冷却槽の丸洗いできることで冷却槽内を清潔に保つことができます。

・日常の洗浄が困難な配管等の部位の菌繁殖を防ぐため、蒸気による自動蒸気殺菌機能を搭載しており、衛生的な冷却が可能です。

＜省エネ・省力化＞

・ドライ真空ポンプ単独で食品冷却に必要な真空度まで到達できます。給水温度や蒸気の圧力等の設備影響を受けません。

・約20分で最大20kgの食材を90℃から10℃まで冷却可能です。

・殺菌用蒸気に使用する軟水はカートリッジ軟水器で生成します。日常の軟水器の管理は不要です。

・給水・排水配管を各1本に集約したことで、装置の設置が簡便となりました。

＜水道法自己認証対応＞

・水道法自己認証に適合しております。上水道に直接接続が可能です。

販売目標台数

年間販売台数：40台

仕様一覧

[表: https://prtimes.jp/data/corp/28191/table/251_1_ab8b60fa0d0b4a49cb1f09a759dabc59.jpg?v=202601190751 ]ドライ真空ポンプ式真空冷却機：CMJ-20QRC