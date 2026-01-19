【配送不要・1,000円から寄附可能】ふるさと納税返礼品「コンビニ交換専用チケット」に明治『ガルボチョコ ポケットパック』が新登場！大阪府高槻市にて提供開始

SBギフト株式会社

ソフトバンクグループにおいてデジタルギフト事業を展開するSBギフト株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：大和 清隆、以下「SBギフト」）は、地方自治体の戦略策定支援を行う株式会社ふるさと納税総合研究所（本社：大阪府大阪市、代表取締役：西田 匡志、以下「ふるさと納税総合研究所」）と協業し、ふるさと納税返礼品として利用できる「コンビニ交換専用チケット（店頭引換型eギフト）」の対象商品に、新たに明治「ガルボチョコ ポケットパック」を追加し、提供を開始しました。 本返礼品は、大阪府高槻市のふるさと納税返礼品として採用され、各ふるさと納税ポータルサイトにて寄附受付を開始しております。

本取り組みにより、寄附者は配送待ちのストレスなく、全国の対象コンビニエンスストアで24時間いつでも手軽に返礼品を受け取ることが可能となります。自治体にとっては配送コストの削減や、若年層などの新たな寄附層へのアプローチが可能となります。

■ 提供開始の背景

昨今、ふるさと納税市場の拡大に伴い、返礼品の配送による物流負荷の増大や、不在時の再配達問題が社会課題となっています。また、寄附者からは「受取日時の調整が手間」「クール便の受取タイミングが難しい」「寄附限度額の端数があまる」といった声も聞かれます。 これらの課題を解決するため、SBギフトが持つ「ポチッとギフト」のデジタルギフト運用ノウハウとふるさと納税総合研究所の自治体支援の知見を掛け合わせ、配送を伴わない新しい返礼品の形として「コンビニ交換専用チケット」を展開してまいりました。 この度、より手軽に、より幅広い層にふるさと納税を楽しんでいただくため、人気のチョコレート菓子「明治 ガルボチョコ ポケットパック」をラインナップに追加いたしました。

■ 新登場！「明治 ガルボチョコ ポケットパック」返礼品

大阪府高槻市の返礼品として「明治 ガルボチョコ ポケットパック」が採用されました。寄附金額1,000円からのお申込みが可能で、全国の対象コンビニエンスストアにて24時間365日、お好きなタイミングで商品と引き換えることができます。

- 導入自治体： 大阪府 高槻市- 返礼品内容： 明治 ガルボチョコ ポケットパック（各種）- 寄附金額例： 1,000円～

※寄附金額は変更になる場合がございます。詳細は各ポータルサイトをご確認ください。

■ 「コンビニ交換専用チケット」の4つの特長

1. 24時間365日、好きなタイミングで受取可能

配送日時の指定や在宅の必要がありません。仕事帰りや外出のついでに、全国の対象コンビニエンスストアで商品を受け取ることができます。

2. 物流コストゼロ・再配達ゼロ

デジタルギフト（ユニークURL）の発行で完結するため、梱包資材や配送費が発生しません。物流の「2024年問題」解決や、環境負荷の低減（SDGs）にも貢献します。

3. 少額寄附からの「手軽なふるさと納税」を実現

送料がかからないため、従来の返礼品よりも低額の寄附設定が可能です。「まずは少額から試してみたい」というライト層や、寄附上限額の調整を行いたいユーザーのニーズに応えます。

4. 返礼品をギフトとして利用可能

受け取ったチケットURLをLINEやメールなどで友人や家族へ贈ることも可能です。新しいふるさと納税返礼品の利用シーンを創出します。

■ その他のラインナップと導入自治体

本スキームは、以下の自治体でも先行導入されており、今回の追加により選べる楽しさがさらに広がりました。

■ 対応ポータルサイト

- 北海道 浜中町- - 返礼品：ハーゲンダッツ ミニカップ（各種）- - 寄附金額例：1,300円～- 宮崎県 都城市- - 返礼品：霧島酒造 本格芋焼酎「黒霧島」（200ml / 1800ml）- - 寄附金額例：1,000円～- 楽天ふるさと納税- ふるさとチョイス- ふるなび- Amazon

他、順次拡大予定

■ 今後の展開

両社は今後も、返礼品として選択できるコンビニエンスストア取り扱い商品のラインナップ拡充を進めるとともに、自治体向けの新しいデジタル施策（観光誘致キャンペーンとの連動など）の共同開発を推進していきます。寄附者・自治体双方にとってメリットのある持続可能なふるさと納税の仕組みを構築し、地域活性化に貢献してまいります。

■SBギフト株式会社 会社概要

SBギフト株式会社は、ソフトバンクグループの一員として、メールやSNSで手軽にギフトを贈れる「ポチッとギフト」をはじめとするデジタルギフトサービスや、地域活性化に貢献する「地域活性化クーポン」などを提供しています。ソフトバンクグループの一員として豊富な導入実績とノウハウを活かし、企業の販促キャンペーンや自治体の課題解決など、お客様の多様なニーズに応えるソリューションを展開しています。

商号 ： SBギフト株式会社

代表者 ： 代表取締役 大和 清隆

所在地 ：福岡オフィス 〒810-8660 福岡県福岡市中央区地行浜2-2-2

東京オフィス 〒105-0004 東京都港区新橋5丁目14番10号 新橋スクエアビル2F

設立 ： 2006年9月

資本金 ： 3,500万円

事業内容： デジタルギフトサービス・O2Oソリューションの提供

URL ： https://www.softbankgift.co.jp/

■株式会社ふるさと納税総合研究所 会社概要

ふるさと納税制度の健全な発展と地域活性化を目指し、自治体へのコンサルティングや調査研究を行っています。

商号 ： 株式会社ふるさと納税総合研究所

代表者 ： 代表取締役 西田 匡志

所在地 ： 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル3階

設立 ： 2021年8月

URL ： https://fstx-ri.co.jp/