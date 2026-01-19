新規設立企業・新規店舗に今すぐ効く！FAXDM実践セミナー【無料】

株式会社ナビット


新規設立企業や新規店舗は、
「今まさに情報を探している」「営業を受け入れやすい」
といった特徴があり、営業アプローチにおいて最も反応が出やすいタイミングにあります。



しかし、



・メールは開封されにくい
・郵送DMはコストと時間がかかる
・電話営業はつながりにくい



といった理由から、効果的なアプローチ方法に悩まれている方も多いのではないでしょうか。



そんな中、低コスト・短時間で、確実に情報を届けられる手法として、
いま改めて注目されているのが「FAXDM」です。



本セミナーでは、
新規設立企業・新規店舗に特化したFAXDM活用法をテーマに



＊なぜ今、FAXDMが成果につながるのか
＊反応率を高める「3つのツボ」
＊新規設立・開業直後の企業を狙い撃つデータ活用方法



を、具体的な事例やデモ画面を交えながらわかりやすく解説します。



「すぐに成果につながる営業施策を探している」
「新規開拓を、もっと効率よく進めたい」



そんな方におすすめの、実践型オンラインセミナーです。

1/15(木)～2/15(日)までの配信のとなりますので、この機会にぜひお申込みください。



セミナーのお申し込みはこちら


★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_faxdm2_navit_sem_entryform.html ★　


講師紹介＆セミナー概要


【講師紹介】


株式会社ナビット


大谷 忠弘



2001年1月に設立。
「のりかえ便利マップ」を開発した会社として生まれ現在では各種データベースを幅広く扱っている。
特に、当社が展開する法人電話帳データは、全国約680万件の法人データを収録しており更新性、 網羅性、利便性を評価いただき大手検索エンジンの基データとしてご活用いただいている。


【日　程】


1/15(木)～2/15(日)


【参加費】


無料


【視聴方法】


下記よりお申込みください。


★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_faxdm2_navit_sem_entryform.html ★



