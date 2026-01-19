新規設立企業・新規店舗に今すぐ効く！FAXDM実践セミナー【無料】

株式会社ナビット

新規設立企業や新規店舗は、

「今まさに情報を探している」「営業を受け入れやすい」

といった特徴があり、営業アプローチにおいて最も反応が出やすいタイミングにあります。

しかし、

・メールは開封されにくい

・郵送DMはコストと時間がかかる

・電話営業はつながりにくい

といった理由から、効果的なアプローチ方法に悩まれている方も多いのではないでしょうか。

そんな中、低コスト・短時間で、確実に情報を届けられる手法として、

いま改めて注目されているのが「FAXDM」です。

本セミナーでは、

新規設立企業・新規店舗に特化したFAXDM活用法をテーマに

＊なぜ今、FAXDMが成果につながるのか

＊反応率を高める「3つのツボ」

＊新規設立・開業直後の企業を狙い撃つデータ活用方法

を、具体的な事例やデモ画面を交えながらわかりやすく解説します。

「すぐに成果につながる営業施策を探している」

「新規開拓を、もっと効率よく進めたい」

そんな方におすすめの、実践型オンラインセミナーです。



1/15(木)～2/15(日)までの配信のとなりますので、この機会にぜひお申込みください。

セミナーのお申し込みはこちら

★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_faxdm2_navit_sem_entryform.html ★

講師紹介＆セミナー概要

【講師紹介】

株式会社ナビット

大谷 忠弘

2001年1月に設立。

「のりかえ便利マップ」を開発した会社として生まれ現在では各種データベースを幅広く扱っている。

特に、当社が展開する法人電話帳データは、全国約680万件の法人データを収録しており更新性、 網羅性、利便性を評価いただき大手検索エンジンの基データとしてご活用いただいている。

【日 程】

1/15(木)～2/15(日)

【参加費】

無料

【視聴方法】

下記よりお申込みください。

★ https://www.navit-j.com/inquiry/ba_faxdm2_navit_sem_entryform.html ★

