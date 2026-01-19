RSUPPORTのグローバルR&Dセンターが情報セキュリティに関する国際規格「ISO/IEC 27001」「ISO/IEC 27017」認証を同時取得

RSUPPORT株式会社

RSUPPORT株式会社（東京都港区、代表取締役：徐 滎秀（ソ・ヒョンス）、以下「RSUPPORT」）は、グローバルR&Dセンターにおいて、情報セキュリティ管理システム（ISMS）に関する国際規格「ISO/IEC 27001:2022」および、クラウドサービスに関する情報セキュリティ国際規格「ISO/IEC 27017:2015」を同時に取得したことを発表しました。

「ISO/IEC 27001」および「ISO/IEC 27017」の認証状を手にする代表の徐（中央）と関係者

■ ISO/IEC認証とは？

国際標準化機構（ISO）および国際電気標準会議（IEC）が共同で策定した情報セキュリティマネジメントシステムに関する国際標準で、情報セキュリティ分野で最も権威のある国際認証です。RSUPPORT グローバルR&Dセンターは、情報セキュリティマネジメントシステムに関する123項目の審査を経て 「ISO/IEC 27001:2022」認証を取得、さらにクラウド情報セキュリティマネジメントシステムに関する244項目の審査を経て 「ISO/IEC 27017:2015」 の認証を取得しました。





■ RSUPPORT グローバルR&Dセンター

RSUPPORT製品の開発および、品質管理を担当し、世界24ヶ国で製造、金融、ICT、公共、教育などさまざまな分野の顧客に遠隔制御ソリューション「RemoteView」、遠隔サポートソリューション「RemoteCall」、非対面営業支援ソリューション「RemoteVS」などを提供しています。今回の2つの認証取得は、ソリューションの開発・運用・管理体制における高いセキュリティ水準と、信頼性の高いクラウドベースサービス（SaaS）の提供を証明するものです。





RSUPPORT代表取締役の徐 滎秀（ソ・ヒョンス）は、次のようにコメントしています。

「今回、ISO/IEC 27001および27017の同時取得により、RSUPPORTのすべての製品・サービスにおける高いセキュリティ水準が、あらためて国際的に認められたことを大変嬉しく思います。今後も、世界各国・各業界の高度なセキュリティ要件に応える技術力と品質を通じてお客様からの信頼をさらに強固なものとし、海外市場の拡大を加速してまいります。」

RSUPPORTグローバルR&Dセンター

■RSUPPORT株式会社とは

RSUPPORT（アールサポート）は、遠隔（Remote）を基本に、速く（Rapid）、そして、信頼できる（Reliable）技術と製品で顧客ビジネスの成功を支援（Support）するという意味が込められた、日本・アジアシェアNo.1のリモートソリューション専門企業です。

会社概要

会社名 ：RSUPPORT株式会社

設立 ：2013年12月（日本支店設立 2006年4月）

代表者 ：徐 滎秀(ソ・ヒョンス)

所在地 ：〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目3-3ルオーゴ汐留10階（日本法人）

事業内容 ：ウェブ基盤のリモートコラボレーションソリューションの開発とシステムの構築

主要サービス：

AI議事録自動作成ツール「Ai:repoto」▶https://www.airepoto.com

リモートデスクトップツール 「RemoteView」▶https://content.rview.com

リモートヘルプデスクツール 「RemoteCall」▶https://www.remotecall.com

Web会議システム 「RemoteMeeting」▶https://www.remotemeeting.com