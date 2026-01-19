シェアして、踏ませて、勝たせる。リスナーが勝利を推す新システム「推すワン」登場。

株式会社マジックポイント

推すワンとは、推す側のナンバーワンを問うランキング。 あなたの情熱が、順位を動かす。

ポーカーアプリ『実況！トキノホールデム◆ベガス』に、配信者をシェアして踏ませて”応援できる"新システムが登場。 毎日、参加人数TOPの配信者に、報酬が出る仕組みです。

TOPになった配信者に最も貢献した「推すワン」も、週次で報酬を得ることができます。

盛り上げるほど、全員がどんどん楽しくなる。新次元の参加型ゲームが始まります。

推しとリスナーが栄光を共有する、「シェアして踏ませる」楽しさと情熱の伝搬

参加人数TOPで報酬を得られます- 配信をLIVEシェア → リンクが踏まれて起動するとシェア成功- 配信者は参加者数ランキングが上がり、あなたは推すワン・ランキングが上がる- 配信者は日別TOPで1,000円／週別TOPで5,000円を獲得- 週別TOP配信者を応援したリスナーは**換金可能ポイント「5,000ライブジェム」**を獲得

あなたのシェアが、推しを勝たせる。 才能ある人だけが勝つ場所にはしない。シェアで参加者が増え、リスナーが自力でスターを創り出す、”応援の民主化”がここにあります。

配信者と一緒に作る「番組」

様々な配信者と遊べる本作では、実況と大勢で盛り上がる魅力は１００倍！「もっとこの場所を盛り上げたい」「この人を勝たせたい」 その純粋な欲求が、配信者とリスナーの垣根を越え、未曾有の熱狂を生み出します。

迷わず、探さず、すぐ「推せる」

番組表から配信を選び、ワンタップでLIVEシェア。 日別の勝者と一体になって栄光を体験。番組の参加者でありプロデューサーであり、遊び仲間。それがトキノホールデム◆ベガスです。

栄光の時間

トキノベガスが届けたいのは、生放送を共にしたみんなで栄光を掴み取ったという“時間”そのもの。 情熱が正当に評価される、熱狂の場所へ。

アプリ概要

タイトル：実況！トキノホールデム◆ベガス

ジャンル：AI融合・配信連動型ホールデムポーカーアプリ

対応OS：iOS / Android

価格：基本プレイ無料（アプリ内課金あり）

今すぐ参加して推しを勝たせるURL：https://tokinovegas.onelink.me/80Xm/31iq4vkx

株式会社マジックポイント

取材用素材（ロゴ／スクリーンショット／キービジュアル）の提供も可能です。

本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社マジックポイント

担当：宮川

E-mail：info@magicpoint.jp