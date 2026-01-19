外壁塗装の会社探しサイトヌリカエ、サービス10周年を迎え利用者数30万人突破

株式会社Speee

株式会社Speee（本社：東京都港区、代表取締役：大塚英樹、東証スタンダード：4499）が運営する、外壁塗装の会社探しサイト「ヌリカエ」は、2025年12月にサービス開始10周年を迎えました。不透明な見積もりや業者選びの不安が課題だったリフォーム市場において、ヌリカエは一貫して透明性の高い情報提供と「安心できる選択肢」を提供し続けてまいりました。その結果、累計利用者数は30万人(*1)を突破。業界でNo.1（*2）の評価をいただくなど、名実ともに国内最大級のサービスへと成長いたしました。

このたび10周年を記念して、最大10万円のキャッシュバックキャンペーンを実施いたします。合わせて、11月の出版以来反響を呼んでいる初の公式本『施工実績6万件から導く 家を美しく長持ちさせる方法、教えます！ ― 外壁・屋根リフォームのすべて―』（株式会社エクスナレッジ）を抽選で100名様にプレゼントいたします。

*1 ヌリカエから塗装店をご紹介した累計件数

*2 東京商工リサーチ実施の「外壁塗装マッチングサイトに関する調査」(2024年実績)より

◼️ヌリカエ10年の歩み：お客様の不安を納得に

2015年のサービス開始当時、外壁塗装市場は「価格の正解がわからない」「どの業者を信じればいいかわからない」といった、消費者にとって非常に不透明な環境にありました。

ヌリカエはこの10年間、単なる業者紹介にとどまらず、以下の3点を軸にリフォームの「新しい当たり前」を築いてまいりました。

- 厳しい加盟店審査： 財務状況や過去の実績に基づき、安心して任せられる優良店のみを厳選。- 専門アドバイザーの介在： 機械的なマッチングではなく、専門知識を持つアドバイザーが中立的な立場でユーザーをサポート。- データの蓄積と還元： 累計30万人以上の相談と6万件を超える施工実績をデータ化し、適正な価格判断を提供。

30万人という利用実績は、皆様からいただいた信頼の証です。蓄積された膨大なデータは、今、納得感のあるリフォームを実現するための新しい基準として活用されています。

■ 主要5部門で実績No.1を獲得

サービス開始以来、利用者数、契約者数、流通総額、掲載企業数、掲載口コミ数の主要5部門においてNo.1の評価を獲得しております。

◼️感謝の気持ちをこめて。10周年記念キャンペーンを実施

10周年の感謝を込め、2つの記念キャンペーンを実施します。

(1)最大10万円！成約キャッシュバック

高額になりがちなリフォーム費用の負担を軽減し、住まいのメンテナンスをする皆様を後押し！

キャンペーン期間中にヌリカエを通じて工事をご成約された方を対象に、契約金額（税抜）に応じたキャッシュバックを行います。

【詳細情報】

(2)ヌリカエ初の書籍『施工実績6万件から導く 家を美しく長持ちさせる方法、教えます！ ― 外壁・屋根リフォームのすべて―』を100名様にプレゼント

- 期間：2025年11月17日(月)～2026年3月31日(火)- 対象：期間中にヌリカエを利用して工事をご成約されたお客さま- 詳細URL：https://www.nuri-kae.jp/campaign/cashback

10年、6万件の施工実績から導き出した「失敗しないノウハウ」を凝縮し、 「そろそろ外壁塗装が必要かも？」と考え始めた方に最適な、読むだけで正しい知識が身につく一冊です。

【詳細情報】

- 期間：2026年1月19日（月）～ 3月31日（火）- 対象：期間中にヌリカエ公式サイトより、専用応募フォームよりお申し込みいただいた方- 特典：書籍『施工実績6万件から導く 家を美しく長持ちさせる方法、教えます！ ― 外壁・屋根リフォームのすべて―』（株式会社エクスナレッジ）- 当選数：抽選で100名様- 特設サイトURL：https://www.nuri-kae.jp/10th-anniversary※当選者の発表は、賞品の発送（4月上旬以降順次）をもって代えさせていただきます。

その他キャンペーンに関する情報については、10周年記念特設サイトにてご確認ください。

特設サイトURL：https://www.nuri-kae.jp/10th-anniversary

■ 今後の展望：リフォーム選びの「わからない」をなくし、社会のインフラへ

外壁塗装市場は成熟期を迎え、ストック住宅の適切な維持・管理が社会的な重要課題となっています。ヌリカエは「外壁塗装の正解さがし、ヌリカエと。」をコンセプトに、次の10年に向けた新たな挑戦を開始してまいります。

1. 情報格差をなくし、誰もが正しく判断できる世界へ

金額や品質にバラつきが残りやすいリフォーム市場において、テクノロジーと専門家の知見を掛け合わせ、適正価格と施工品質を「見える化」します。ブラックボックス化しやすい工事内容に正しい基準を提供し、誰もが納得して判断できる「外壁塗装の正解さがし」のインフラ構築を目指します。

2. 安心できる検討機会の創出

かつての訪問販売に頼る形ではなく、お客様が自らのタイミングで、データに基づき家の状態を診断できる仕組みを構築します。急なトラブルに遭う前に、安心して検討を始められ、誰もが納得して住まいをメンテナンスできる社会を目指しています。

■ヌリカエについて

外壁塗装の会社探しサイト「ヌリカエ」

URL ：https://www.nuri-kae.jp/

ヌリカエは「安心できる選択肢の中から、自分に合う会社が見つかる」外壁塗装の会社探しサイトです。情報の透明性を徹底するために、決算書の提出による厳格な審査や、工事後のリアルな口コミを公開しています。お客様のご希望に合わせて会社へお問い合わせができ、迷った際は専門家への相談も可能です。「外壁塗装の正解さがし、ヌリカエと。」をコンセプトに、納得できる外壁工事を支えます。

■株式会社Speeeについて

Speeeは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」というコーポレートミッションのもと、データドリブンな事業開発の連鎖でデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進する企業です。レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業、金融DX事業など幅広い領域に展開しています。

【会社概要】

社名 ：株式会社Speee

事業概要 ：レガシー産業DX事業、DXコンサルティング事業、金融DX事業

設立 ：2007年11月

所在地 ：東京都港区六本木三丁目２番１号

代表者 ：代表取締役 大塚 英樹

証券コード：4499（東証スタンダード市場）

URL ：https://speee.jp/

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。