金沢工業大学は、「SDSN Thailand University Sustainability Study Tour 2025」のホスト大学として、2025年12月11日（木）・12日（金）の2日間、スタディーツアーを実施。タイの大学関係者が、日本の大学におけるSDGs教育と地域・企業が連携してSDGsに取り組む実践事例を学びました。

「SDSN」（Sustainable Development Solutions Network：持続可能な開発ソリューションネットワーク）は、2012年に、当時の潘基文・国連事務総長の呼びかけで設立された組織。SDGs達成に向けて世界中の大学、シンクタンク、国立研究所が協働する世界最大のネットワークです。「SDGs」が持続可能な社会実現に向けた目標であるのに対して、「SDSN」はSDGs達成に向けて多様なステークホルダーが連携して具体的な方法を考え、実践していく国際ネットワークといえます。

タマサート大学の「The Centre for SDG Research and Support (SDG Move)」が事務局を務める「SDSN Thailand」はこの「SDSN」のタイ支部で、タイ国内における主要な学術・研究機関で構成されています。このたびのスタディツアーでは、SDSN Thailand事務局を含むタイの大学関係者22名が参加し、金沢工業大学が全学的に推進するSDGs教育、研究活動、産学官連携および地域連携について理解を深めました。



スタディツアーでは、SDSN Thailand事務局を含むタイの大学関係者22名が参加（金沢工業大学SDGs推進センター）

SDSN Thailand University Sustainability Study Tour 2025について

当スタディツアーは、タイの大学に所属する幹部教職員を対象に、海外の大学におけるサステナビリティ推進やSDGs達成に向けた先進的な取り組みを学ぶことを目的としたプログラムです。SDSN Thailandが主催し、マレーシアのサンウェイ大学および香港中文大学をホスト大学として、2回にわたり実施されおり、今回が3回目の開催となります。

【DAY1】 2025年12月11日（木）

大学におけるSDGs教育と産学連携の実践

1日目は、金沢工業大学扇が丘キャンパス内にあるSDGs推進センターにおいてプログラムを開始しました。SDSN Japanリーダーシップカウンシルメンバーである金沢工業大学SDGs推進センターの平本 督太郎所長（情報デザイン学部 経営情報学科教授）による金沢工業大学のSDGs方針と全学的な推進体制に関するブリーフィングに続き、同理事でリーダーカウンシルメンバーである岡山大学副学長の横井篤文教授（学術研究院 教育研究マネジメント領域）が基調講演を実施。先進的な事例紹介やSDGs時代における大学の役割などについて説明しました。



金沢工業大学のSDGs方針と全学的な推進体制関するブリーフィングを行う平本 督太郎所長

続いて、金沢工業大学が開発したSDGsゲーミフィケーション教材「THE SDGsアクションカードゲームX（クロス）」の体験セッションを実施しました。金沢工業大学の学生団体「SDGs Global Youth Innovators」の学生がファシリテーターを務め、参加者同士が活発に意見を共有し合う、非常に盛り上がるセッションとなりました。





「THE SDGsアクションカードゲームX（クロス）」体験セッションでは学生がファシリテーターを務め、参加者同士が活発に意見を共有し合う、非常に盛り上がるセッションとなった

午後には、学内キャンパスツアーを実施し、教育・研究施設や学生への支援体制について紹介しました。その後、金沢工業大学の産学連携の実践事例として、SDGsに先進的に取り組む会宝産業株式会社（自動車リサイクル事業）を訪問しました。見学後のラウンドテーブルでは、「持続可能な社会に向けた産学連携における大学が果たすべき役割」など、活発な意見交換が行われました。





自動車リサイクル事業に取り組む会宝産業株式会社では、「持続可能な社会に向けた産学連携における大学が果たすべき役割」について活発な意見交換が行われた

【DAY2】 2025年12月12日（金）

地域と連携した持続可能な社会づくりを学ぶ

2日目は、地域連携の事例として、野々市市の公共施設「学びの杜ののいち カレード」を訪問しました。野々市市の粟 貴章市長による歓迎挨拶の後、金沢工業大学との協働による市民参加型のSDGs推進や持続可能なまちづくりの取り組みについて説明を受けました。図書館やコンポストについて学べる市民参加型ワークショップの視察では、参加者から多くの質問が寄せられ、地域と大学が連携した実践的な取り組みに高い関心が示されました。



あいさつを行う野々市市の粟 貴章市長（学びの杜ののいち カレード）

午後は、白山麓キャンパスへ移動し、金沢工業大学の併設校である国際高等専門学校の取り組みについて鹿田正昭校長が紹介した後、自然環境を活かした実践的・体験型学習の現場を視察しました。スマートテクノロジー研究施設や国際連携教育の紹介に加え、地元住民との意見交換会では、コンポストの取り組みや地域資源活用に関する意見が交わされました。





国際高専の取り組みについて説明する鹿田正昭校長。グローバルイノベーター育成に向けて英語でSTEAM教育を行っていることや、白山麓の地域課題の解決に学生たちが生き生きと取り組んでいることを紹介した



白山麓キャンパスにある金沢工業大学「KITイノベーションハブ」では地元産の木材チップを使用したバイオマス発電を行い、再生可能エネルギーの地産地消に取り組んでいる





金沢工業大学における社会実装型教育研究について英語で説明する大澤 敏学長

閉会セッションでは、藤本雅則教授（工学部 機械工学科主任教授）による講演の後、大澤敏学長による閉会挨拶が行われ、2日間のプログラムを締めくくりました。

【視察を通じて得られた評価と今後の展望】

本スタディツアーを通じて、参加者からは、金沢工業大学の全学的なSDGs教育の体制、ゲーム教材を通じたSDGs教育、学生が主体的に取り組む活動、企業・自治体との連携による実践知の融合などに対して高い評価が寄せられました。

金沢工業大学は、今後もSDSN Thailandとの連携を深め、SDGsを基盤とした国際的な教育ネットワークの中で、アジア地域におけるハブとしての役割を担いながら、持続可能な社会の実現に向けた人材育成と実践的な取り組みを進めてまいります。

【SDGsの達成に向けた金沢工業大学の取り組み】

金沢工業大学では、第1回「ジャパンSDGsアワード」SDGs推進副本部長（内閣官房長官）賞受賞後、SDGs達成に向けた様々な組織との連携を加速させています。その他、金沢工業大学のSDGsに関する取り組みについては、SDGs推進センターのウェブサイトをご覧ください。

