「東岸和田スクエア」 2026年1月 本格スタート





JR阪和線「東岸和田駅」西口前に、一般生活者とプロフェッショナルの双方のニーズに応える、新しい駅前商業エリア「東岸和田スクエア」(運営事務局 住商ビルマネージメント株式会社)が2026年1月に本格始動いたします。

本エリア最大の特長は、長年にわたり泉州地域の業務・商流を支えてきた拠点「泉州卸商業団地」と、食品・住関連を核とする複合型ショッピングモール「ミラモール東岸和田駅前」という、性格の異なる二つの商業機能が駅前で一体化している点にあります。

「プロユースの専門性」と「日常の利便性」という二つの価値が、同一エリア内で共存・融合することで、買物・業務・体験の在り方そのものをアップデートする、地域初の“二元(デュアル)型”駅前商業エリアとして誕生します。





(1)施設概要紹介

■ミラモール東岸和田駅前

食品スーパー「バロー」、ホームセンター「コーナン」をはじめ、生活雑貨、衣料品、サービス店舗、医療・クリニックなどが集積する複合型ショッピングモールです。毎日の暮らしに必要な「便利さ」と「選ぶ楽しさ」を兼ね備え、駅前立地ならではの高い利便性で、地域の新たな生活拠点となることを目指します。





ミラモール東岸和田駅前1

ミラモール東岸和田駅前2

ミラモール東岸和田駅前3





■泉州卸商業団地

長年にわたり岸和田・泉州地域の商業・業務を支えてきた、卸売店舗が集積する商業団地です。専門性の高い商品力と確かな品質で、飲食店・小売業・事業者から一般消費者まで、幅広いニーズに応えています。





泉州卸商業団地1

泉州卸商業団地2

泉州卸商業団地3





(2)合同プロモーション

地域の伝統と、新たな日常利便が融合する駅前拠点へ

「東岸和田スクエア」は、地域に根付いた卸の文化と、現代の生活利便を融合させることで、単なる買い物の場にとどまらない“人が集い、回遊し、発見が生まれる”駅前空間の創出を目指します。





1)オープニング記念・第1弾イベント

両施設レシート提示による先着景品プレゼントキャンペーン

まずはご来店いただき知っていただくためのイベントとして、ミラモール東岸和田駅前と泉州卸商業団地の両施設でのお買物レシート合算2,000円(税込)以上をご提示いただいた方を対象に、両施設がセレクトしたおすすめアイテムを先着1,000名様にプレゼントいたします。





＜実施概要(予定)＞

実施日程：2026年1月23日(金)・24日(土)

実施時間：10:00～16:00(※景品がなくなり次第終了)

実施場所：ミラモール東岸和田駅前 1階芝生広場

参加条件：ミラモール東岸和田駅前および泉州卸商業団地の対象店舗の

紙のレシート2枚以上、合計2,000円(税込)以上を受付にて提示

※レシート対象期間：1月23日(金)・24日(土)の2日間

※レシートは紙のレシートに限ります。電子レシートは対象外

※金券類、切手類、電子マネーのチャージレシートはキャンペーン対象外

先着人数：各日500名／合計1,000名様





プレゼント景品：

【ミラモール東岸和田駅前 賞】

・(食品)鍋つゆの素・(日用品)キッチンフリーザーバッグ・(雑貨)ハンドタオル

【泉州卸商業団地 賞】

・(食品)新鮮たまごパックL寸・(食品)お菓子の詰め合わせ・(食品)インスタントコーヒースティックタイプ

・(食品)玉ねぎドレッシング・(日用品)食品保存ケース・(雑貨)日本製 紅白フェイスタオル





2)今後のイベント展開(予定)

「東岸和田スクエア」では、卸売団地と商業施設が一体となったエリア特性を活かし、今後もさまざまな体験型イベントを検討しています。買い物だけでなく、家族で楽しめる駅前エリアとして、継続的なにぎわい創出を目指します。





■地元食材を楽しむキッチンカーイベント(構想)

岸和田・南大阪エリアの食材に注目した、キッチンカーイベントを検討中です。

両施設ならではの視点で選んだ食材を使ったメニューや、試食を通じて、地元食材の魅力を気軽に楽しめる企画を想定しています。





■宝探し型・回遊イベント(構想)

エリア全体を舞台にした、宝探し形式の回遊イベントも構想しています。

ミラモール東岸和田駅前と泉州卸商業団地を巡りながら楽しめる内容とし、家族連れでも参加しやすいイベントを予定しています。





今後も「東岸和田スクエア」では、プロの専門性と日常の楽しさを掛け合わせたイベントを通じて、地域に開かれた駅前エリアづくりを進めてまいります。

※各イベントの内容・時期は現在検討中です。





今後のイベントなどの情報は、ホームページなどで情報発信いたします。

公式ホームページ https://higashikishiwadasquare.jp/