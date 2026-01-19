今年も秩父鉄道に鬼がやってくる！恒例の節分イベント2月3日(火)臨時列車「節分豆まきトレイン」運行
秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、節分のイベント列車として「節分豆まきトレイン」を2026年2月3日(火)に運行します。
当イベント列車は、イベント専用の臨時列車に乗車して途中駅のホームにシークレットで登場する鬼に豆まきを行います。終点の秩父駅下車後は、秩父神社「鬼やらい」もお楽しみいただける、秩父地域を走る秩父鉄道ならではのユニークな節分イベントです。
詳細は、下記のとおりです。
【節分豆まきトレインについて】
過去の節分豆まきトレインの様子1
過去の節分豆まきトレインの様子2
過去の節分豆まきトレインの様子3
(1) 開催日 ： 2026年2月3日(火)
(2) 開催区間 ： 秩父鉄道 くだり熊谷～秩父駅間
(3) 参加料金 ： 300円 ※1歳以上有料
※別途、乗車区間の乗車券が必要です(小学生以上)
(4) ご乗車方法： 当日受付 熊谷駅10:30～11:10 ※事前予約不要
(5) 運行時間 ： ※途中停車駅からのご参加はできません
【停車駅‐くだり 秩父行】
熊谷駅‐11:26発
長瀞駅‐12:36着／12:46発
秩父駅‐13:19着
(6) イベント内容
■熊谷～秩父駅間の計3カ所にて豆まきを行います。
鬼が登場する駅はシークレットです。
終点秩父駅ホームには秩父神社「鬼やらい」の鬼も登場します。
■ご乗車の方へ特別乗車記念証と福豆をプレゼントします。
■特別ヘッドマークを掲出します。
過去の特別ヘッドマーク イメージ
(7) その他
熊谷駅改札前にて「特製恵方巻」を販売します。
節分豆まきトレインにご参加のお客様も、ご参加されないお客様もお買い求めいただけます。
(1本750円(税込) ※なくなり次第終了)
特製恵方巻 イメージ1
特製恵方巻 イメージ2
※イベント内容は、急きょ変更または中止となる場合があります。
※各種数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※混雑状況により、臨時列車内で着席できない場合があります。
＜秩父神社「鬼やらい」について＞
赤鬼と青鬼が境内に登場し、平成殿より年男と年女による鬼やらい豆まきが行われます。また、神楽殿では福神舞が舞われ、福引も開催されます。
秩父神社「鬼やらい」 イメージ
(1)開催日 ： 2026年2月3日(火)
(2)開催場所： 秩父神社(秩父鉄道秩父駅から徒歩5分)
◆このイベントのお問合せ
秩父鉄道株式会社
鉄道事業本部 運輸部 運輸課
TEL： 048-523-3313(平日9：00～17：00)