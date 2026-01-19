秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、節分のイベント列車として「節分豆まきトレイン」を2026年2月3日(火)に運行します。

当イベント列車は、イベント専用の臨時列車に乗車して途中駅のホームにシークレットで登場する鬼に豆まきを行います。終点の秩父駅下車後は、秩父神社「鬼やらい」もお楽しみいただける、秩父地域を走る秩父鉄道ならではのユニークな節分イベントです。

詳細は、下記のとおりです。









【節分豆まきトレインについて】





過去の節分豆まきトレインの様子1

過去の節分豆まきトレインの様子2

過去の節分豆まきトレインの様子3





(1) 開催日 ： 2026年2月3日(火)

(2) 開催区間 ： 秩父鉄道 くだり熊谷～秩父駅間

(3) 参加料金 ： 300円 ※1歳以上有料

※別途、乗車区間の乗車券が必要です(小学生以上)

(4) ご乗車方法： 当日受付 熊谷駅10:30～11:10 ※事前予約不要

(5) 運行時間 ： ※途中停車駅からのご参加はできません

【停車駅‐くだり 秩父行】

熊谷駅‐11:26発

長瀞駅‐12:36着／12:46発

秩父駅‐13:19着

(6) イベント内容

■熊谷～秩父駅間の計3カ所にて豆まきを行います。

鬼が登場する駅はシークレットです。

終点秩父駅ホームには秩父神社「鬼やらい」の鬼も登場します。

■ご乗車の方へ特別乗車記念証と福豆をプレゼントします。

■特別ヘッドマークを掲出します。





過去の特別ヘッドマーク イメージ





(7) その他

熊谷駅改札前にて「特製恵方巻」を販売します。

節分豆まきトレインにご参加のお客様も、ご参加されないお客様もお買い求めいただけます。

(1本750円(税込) ※なくなり次第終了)





特製恵方巻 イメージ1

特製恵方巻 イメージ2





※イベント内容は、急きょ変更または中止となる場合があります。

※各種数に限りがあります。なくなり次第終了です。

※混雑状況により、臨時列車内で着席できない場合があります。









＜秩父神社「鬼やらい」について＞

赤鬼と青鬼が境内に登場し、平成殿より年男と年女による鬼やらい豆まきが行われます。また、神楽殿では福神舞が舞われ、福引も開催されます。





秩父神社「鬼やらい」 イメージ





(1)開催日 ： 2026年2月3日(火)

(2)開催場所： 秩父神社(秩父鉄道秩父駅から徒歩5分)









◆このイベントのお問合せ

秩父鉄道株式会社

鉄道事業本部 運輸部 運輸課

TEL： 048-523-3313(平日9：00～17：00)