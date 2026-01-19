¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡¢¤Ç¤ó¤¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç¤â¤Ç¤ó¤¤ÏÅìËÌÅÅÎÏ¤Ç¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤W¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ÎÆÃÅµ³È½¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìËÌÅÅÎÏ¤Ï¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡¢¤Ç¤ó¤¡¡¼óÅÔ·÷¤Ç¤â¤Ç¤ó¤¤ÏÅìËÌÅÅÎÏ¤Ç¡ª¿Æ»Ò¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤W¥Á¥ã¥ó¥¹¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡ÖËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü¡¢·ÀÌóÆÃÅµ¤ò³È½¼¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢·ÀÌó¿½¹þ¼õÉÕ´ü´ÖÃæ¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¤«¤é2026Ç¯3·î31Æü¡Ë¤Ë¼óÅÔ·÷¸þ¤±ÅÅµ¤ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡¢¤Ç¤ó¤¡×¤Ë¿·¤¿¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃêÁª¤Ç¿·À¸³è±þ±ç¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Þ¤Ç¤Ë»öÁ°¤Ë¥×¥ì¥¨¥ó¥È¥êー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡Ê1,000±ßÊ¬¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê2025Ç¯12·î24Æü¤ªÃÎ¤é¤»ºÑ¤ß(https://www.tohoku-epco.co.jp/news/normal/1247913_2558.html)¡Ë
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½¾Íè¤ÎÆÃÅµ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÅìËÌ£¶¸©¡¦¿·³ã¸©¤Ë°ú¤Â³¤¤ª½»¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤´²ÈÂ²¤µ¤Þ¤Ë¡¢¡ÖÅö³º¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÅÅµ¤¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤ò£²¥«·îÊ¬ÌµÎÁ¤È¤¹¤ëÆÃÅµ¡×¡¢¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤è¤ê¤½¤¦e¥Ý¥¤¥ó¥È2,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ëÆÃÅµ¡×¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¿ÊÄè¤¹¤ë¡Ö·ÀÌóÆÃÅµ¡Ê²ÈÂ²ÆÃÅµ¡Ë¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼óÅÔ·÷¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¤µ¤ì¤ë¤´ËÜ¿Í¤µ¤Þ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤´²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡Ö¤è¤ê¤½¤¦¡¢¤Ç¤ó¤¡×¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¢ä
¡¡https://www.tohoku-epco.co.jp/yorisou-denki-hikkoshi2026/
°Ê¡¡¾å