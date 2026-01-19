【あみやき亭中部エリア】驚きのコスパ！国産牛が380円。新名物「国産牛コクとろカルビ 背徳みそ味」を27店舗限定で1月19日(月)より販売開始！濃厚な肉の旨み×コク深い“背徳みそ”が絡み合う。

株式会社あみやき亭

■高品質な国産黒毛牛を、もっとお値打ちに、もっと刺激的に。

あみやき亭は「おいしい国産牛をお値打ちに提供する」という理念のもと、日々メニュー開発に取り組んでおります。今回、焼肉ファンの皆様に「これぞ新名物！」と納得いただける一品として、国産牛の脂の甘みと、中毒性の高い特製味噌を掛け合わせた「背徳みそ味」を開発いたしました。

■商品のこだわり

1. 厳選された「国産牛コクとろカルビ」

国産牛ならではの濃厚な肉の旨みと、口の中でとろけるような脂の甘みが特徴の部位を厳選しました。

2. 旨さの決め手「背徳みそ」

コク深い味噌をベースに、ほんのりピリ辛なアクセントを加えた特製ダレ。一口食べれば、その濃厚さに“背徳感”を感じながらも、箸が止まらなくなる仕上がりです。

3. 圧倒的なコストパフォーマンス

「国産牛をこの価格で？」という驚きを提供するため、380円（税込418円）という衝撃価格を実現しました。

■楽しみ方いろいろ

オン・ザ・ライスで！：濃厚な味噌が白米に染み込み、最強のご飯のお供に。

お酒のつまみに！：ピリ辛でコクのある味わいは、ビールやハイボールとの相性も抜群です。

■商品概要

商品名 国産牛コクとろカルビ 背徳みそ味

販売価格 380円（税込418円）

発売日 2026年1月19日（月）

販売店舗 あみやき亭 限定27店舗

中川店、円上店、妙音通店、港当知店、南区浜田町店、千種店、潮見が丘店、師勝店、高畑店、千音寺店、天白店、東別院店、大府店、半田店、陣中店、長久手店、畑江通店、彦根店、志段味店、千種清明山店、春日井本店、港知多店、岐南店、守山店、昭和橋店、名駅西店、栄店

■株式会社あみやき亭について

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】国産牛焼肉 あみやき亭(https://amiyakitei.jp/)

公式Instagram：【公式】国産牛焼肉 あみやき亭(https://www.instagram.com/amiyaki_official/)