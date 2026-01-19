ミドルシニアの生産性向上に欠かせない健康フォローと4つのポイントのプログラム提供を開始しました！月1回の組織データで不調の偏りを特定し、生産性ロスの要因に先回り

フラクタルワークアウト株式会社

月1回の組織データで不調の偏りを捉え、重点領域の特定から施策運用、認定実務まで一体で支援します

ミドルシニア層は、現場の中核やマネジメントを担い、品質・納期・意思決定・育成など組織のアウトプットに大きく関わる一方で、業務負荷の高まりや生活リズムの変化などを背景に、筋骨格の違和感、睡眠の乱れや疲労の長期化、ストレス負荷、仕事の活力低下といった不調が重なりやすい層でもあります。こうした状態は、欠勤や休職のような分かりやすい事象になる前から、集中力の低下、判断の遅れ、手戻りの増加、レビュー工数の増大、コミュニケーションの停滞などを通じて、現場の見えにくい生産性ロスとして積み上がりやすくなります。

一方で、健康施策が全社一律で積み上がる運用では、どこに課題が集中しているかを判断しにくく、投資が分散しがちです。忙しい部門ほど参加が難しい、影響の大きい層ほど取りこぼす、といった逆転現象が起きると、運用負荷は上がっても成果が読めない状態に陥りやすくなります。必要なのは施策を増やすことではなく、どの領域の不調がどの組織に偏っているかを把握し、投資先と実行順を明確にした上で、継続運用できる形に落とし込むことです。

フラクタルワークアウトが提供する本プログラムは、ミドルシニアの生産性に影響しやすい不調を4つのポイント（筋骨格不調、睡眠・疲労、ストレス・メンタル負荷、仕事の活力）として整理し、月1回の組織データで定点把握することから始めます。4領域を同じ尺度で継続的に追跡することで、今月の変化が一過性か、悪化トレンドかを切り分け、対策の後手を減らす運用へつなげます。

本プログラムの特徴は、組織全体の傾向と変化を継続的に捉え、意思決定と施策運用に直結させる点にあります。運用の基盤として、法人向け健康経営支援サービス「BODY PALETTE」の健康動態モニタリングを活用し、定性的な健康状態を18項目・10段階で月次回収します。ここで得られた結果をもとに、「問題ない」基準（7/8）からの乖離、組織間の差、前月比・前年差・推移を見える化し、重点領域と重点対象を絞り込みます。組織図は本部・支社・部・課・チーム等の最大5階層まで設定できるため、全体平均に埋もれやすい局所的な悪化にも気づきやすくなります。

可視化結果をもとに、影響の大きい領域と組織を特定し、打ち手の順番と実行頻度を設計します。全社一律ではなく重点領域に資源を寄せる前提で、施策テーマと導線を整えます。筋骨格不調には運動・ストレッチ等、睡眠・疲労には回復習慣づくり、ストレスにはセルフケアとマネジメント支援、活力には行動設計と習慣化支援といった形で、4領域に紐づく打ち手を組み合わせ、オンライン中心で展開します。時間・場所の制約を下げて参加障壁を抑え、単発で終わらない継続運用へ整えます。

翌月以降も同じ尺度でデータを継続取得できるため、施策実行後の変化を月次で追跡し、強弱を調整できます。効果が確認できた施策は横展開し、効果が弱い領域は打ち手の切り替えや追加を行うことで、運用の再現性を高めます。限られたリソースの中で、成果に直結する領域へ集中する運用を維持できる点が特長です。加えて、部門別の結果は、社内説明や経営会議向けの報告資料としても整理でき、意思決定と現場展開の速度を上げることにつなげます。

また、本プログラムは健康経営優良法人認定も視野に、eラーニングを活用した社内整備、要件対応の棚卸し、社内外に説明できる資料整形など、認定実務の支援とも連動します。申請のための作業に留まらず、実態の改善と評価獲得を同時に進めることを目的としています。取り組みの全体像が説明可能な形で整理されるため、経営判断や管理職層への展開、対外的な説明にも転用しやすくなります。

フラクタルワークアウトは、ミドルシニアの生産性ロス対策は、偏りを把握し、投資先と順番を決め、継続運用できる形に落とすことが成果を左右すると考えています。月1回の組織データを起点に、重点領域へ資源を寄せる健康フォローを、企業の意思決定に使える形で提供してまいります。

